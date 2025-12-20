پایگاه های انتقال خون هرمزگان آماده پذیرش داوطلبان اهدای خون است

به گزارش خبرگزاری مهر، بارش‌های گسترده طی سه روز اخیر که موجب کاهش قابل توجه حضور داوطلبان در پایگاه‌های اهدای خون شده بود، از شب گذشته متوقف شده و شرایط جوی در سطح استان به حالت عادی بازگشته است.

با این حال، نیاز مستمر بیماران به ویژه بیماران خاص مانند تالاسمی‌ها و سایر نیازمندانی که به خون و فرآورده‌های خونی وابسته هستند، همچنان حیاتی باقی مانده است.

سازمان انتقال خون هرمزگان با قدردانی از روحیه نوع‌دوستی مردم استان، از هم‌استانی‌های عزیز درخواست کرد تا با حضور در پایگاه‌های اهدای خون، فرصت جبران کاهش روزهای گذشته را فراهم آورده و به نجات جان بیماران کمک کنند.

پایگاه‌های ثابت اهدای خون در شهرهای بندرعباس، بندرلنگه، قشم و میناب آماده پذیرش داوطلبان بوده و همکاران این سازمان در انتظار حضور گرم شهروندان هستند.