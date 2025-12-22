بازار مثبت شد بیت کوین به مرز ۹۰ هزار دلار رسید 

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از کوین مارکت کپ، در معاملات ساعات گذشته بازار جهانی ارزهای مجازی تقریباً بازار مثبت شد و بیت کوین هم تا مرز ۹۰ هزار دلار بالا رفت.

بر همین اساس قیمت بیت کوین نسبت به دیروز همین موقع ۱.۲۶ رشد کرده و به ۸۹ هزار و ۷۴۷ دلار رسیده است؛ با احتساب رشد امروز قیمت، ارزش کل بازار جهانی بیت کوین به ۱.۷۹ تریلیون دلار رسیده است.

رشد اتریوم هم ۱.۵۵ درصدی بود و هر واحد از این ارز مجازی با عبور از مرز ۳ هزار دلاری با قیمت ۳ هزار و ۴۱ دلار در حال معامله است.

قیمت سولانا و دوج کوین هم به عنوان دو رمزارز در طرفدار در معاملات امروز مثبت بود اما این دو ارز مجازی نسبت به دیروز کمتر از یک درصد رشد کردند و به ترتیب با قیمت ۱۲۶.۶ دلار و ۰.۱۳۲۱ دلار در حال معامله هستند.

در معاملات امروز ارزش کل بازار جهانی ارزهای مجازی هم ۱ درصد رشد کرد و به ۳.۰۳ تریلیون دلار رسید.

در ۲۴ ساعت گذشته همچنین ۸۵ میلیارد دلار در بازار رمزارزها پول جابجا شده که نسبت به روز گذشته ۴۷ درصد بیشتر بوده است؛ از این رقم ۵۹ درصد مربوط به معاملات بیت کوین و ۱۲ درصد هم اتریوم بود.