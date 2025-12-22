  1. اقتصاد
  2. اقتصاد جهان
۱ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۰۲

بازار مثبت شد بیت کوین به مرز ۹۰ هزار دلار رسید 

بازار مثبت شد بیت کوین به مرز ۹۰ هزار دلار رسید 

در معاملات ساعات گذشته بازار جهانی ارزهای مجازی قیمت بیت کوین بالا رفت و بازار تقریباً مثبت بود.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از کوین مارکت کپ، در معاملات ساعات گذشته بازار جهانی ارزهای مجازی تقریباً بازار مثبت شد و بیت کوین هم تا مرز ۹۰ هزار دلار بالا رفت.

بر همین اساس قیمت بیت کوین نسبت به دیروز همین موقع ۱.۲۶ رشد کرده و به ۸۹ هزار و ۷۴۷ دلار رسیده است؛ با احتساب رشد امروز قیمت، ارزش کل بازار جهانی بیت کوین به ۱.۷۹ تریلیون دلار رسیده است.

رشد اتریوم هم ۱.۵۵ درصدی بود و هر واحد از این ارز مجازی با عبور از مرز ۳ هزار دلاری با قیمت ۳ هزار و ۴۱ دلار در حال معامله است.

قیمت سولانا و دوج کوین هم به عنوان دو رمزارز در طرفدار در معاملات امروز مثبت بود اما این دو ارز مجازی نسبت به دیروز کمتر از یک درصد رشد کردند و به ترتیب با قیمت ۱۲۶.۶ دلار و ۰.۱۳۲۱ دلار در حال معامله هستند.

در معاملات امروز ارزش کل بازار جهانی ارزهای مجازی هم ۱ درصد رشد کرد و به ۳.۰۳ تریلیون دلار رسید.

در ۲۴ ساعت گذشته همچنین ۸۵ میلیارد دلار در بازار رمزارزها پول جابجا شده که نسبت به روز گذشته ۴۷ درصد بیشتر بوده است؛ از این رقم ۵۹ درصد مربوط به معاملات بیت کوین و ۱۲ درصد هم اتریوم بود.

کد خبر 6698436
محمدحسین سیف اللهی مقدم

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها