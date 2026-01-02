قدم ترامپ به دلار نیفتاد؛ ۲۰۲۵ بدترین سال دلار در ۸ سال گذشته بود

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، آمارهای موجود نشان می‌دهد که ارزش دلار در سال ۲۰۲۵ میلادی در برابر بیشتر ارزهای بین‌المللی و مرجع کاهش یافته است.

به طور کلی کاهش نرخ بهره دلار طی سال گذشته موجب شد تا ارزش ارزهای دیگر در برابر دلار رشد قابل توجهی را به ثبت برساند؛ البته در میان ارزهای مرجع فقط ین ژاپن بود که طی سال گذشته در برابر دلار رشد نکرد.

نگرانی‌ها نسبت به کسری بودجه سنگین دولت آمریکا در کنار جنگ تجاری و نگرانی‌ها نسبت به استقلال بانک مرکزی آمریکا هم از دیگر دلایل کاهش ارزش دلار در سال ۲۰۲۵ در بازار جهانی بود که پیش بینی می‌شود این مشکلات در سال ۲۰۲۶ هم همچنان جریان داشته باشند.

در سال ۲۰۲۵ ارزش یورو در برابر دلار ۱۳.۵ درصد رشد کرد و رشد ارزش پوند انگلیس در برابر دلار هم ۷.۷ درصدی بود؛ با این حساب دلار طی سال گذشته بیشترین افت سالانه ارزش از سال ۲۰۱۷ تاکنون را تجربه کرده است.

شاخص ارزش دلار هم که ارزش این ارز در برابر سبد ارزهای مرجع از جمله ین، پوند، یوان و یورو را نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۵ معادل ۹.۴ درصد افت کرد که در ۸ سال گذشته بی‌سابقه بوده است.