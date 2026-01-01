به گزارش خبرگزاری مهر، پنجشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۴ در بازار جهانی مبادلات ارز، تا این لحظه ارزش برابری هر دلار آمریکا به یورو ۱.۱۷۵۳ اعلام شده است که این میزان بیانگر افزایش ۰.۰۴ درصدی نسبت به روز گذشته است. همچنین در مقایسه با ماه گذشته، روند تغییرات نرخ برابری دلار آمریکا به یورو نشان‌دهنده افزایش آن به مقدار ۰.۰۱۲۹ است.

از سوی دیگر، نرخ برابری هر پوند انگلیس در برابر دلار به میزان ۱.۳۴۷۷ برآورده شده است که این مقدار گویای افزایش ۰.۰۴ درصدی آن نسبت به روز گذشته بوده و در مقایسه با ماه گذشته نیز میزان تغییرات آن بیانگر افزایش آن به مقدار ۰.۰۲۶۸ است.

نرخ برابری هر دلار آمریکا در برابر ین ژاپن نیز به ۱۵۶.۶۸ رسیده است. این رقم نشان‌دهنده تغییری به میزان ۰.۰۱ درصد کاهش نسبت به روز گذشته است. علاوه بر این، در مقایسه با ماه گذشته، نرخ برابری دلار به ین ژاپن تغییراتی معادل ۰.۵۱ درصد افزایش را تجربه کرده است.

گفتنی است که ارزش برابری هر دلار آمریکا در برابر فرانک سوئیس نیز با ۰.۰۱ درصد افزایش نسبت به روز گذشته، به قیمت ۰.۷۹۲۳ دست یافت. همچنین نسبت به ماه گذشته، نرخ برابری دلار به فرانک سوئیس، کاهش ۱.۳۳ درصدی را در کارنامه خود ثبت کرده است.

در ادامه جدیدترین نرخ برابری ارزهای رایج دنیا در بازار جهانی مبادلات ارزی قابل مشاهده است.