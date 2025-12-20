در بازار سبز امروز کدام ارز مجازی مطرح بیشترین رشد را داشت؟

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از کوین مارکت کپ، در معاملات ساعات گذشته بازار جهانی ارزهای مجازی قیمت بیت کوین ۰.۲ بالا رفت و توانست وارد کانال ۸۸ هزار دلاری شود؛ بر همین اساس هر واحد بیت کوین هم اکنون ۸۸ هزار و ۱۳۲ دلار در حال معامله است و ارزش کل بازار این ارز مجازی هم به ۱.۷۶ تریلیون دلار رسیده است.

به طور کلی امروز اکثر ارزهای مطرح بازار مثبت شدند و رشد اتریوم هم ۱.۱ درصدی بود؛ هر واحد از این ارز مجازی هم اکنون با قیمت ۲ هزار و ۹۸۴ دلار بین معامله‌گران بازار دست به دست می‌شود.

برنده امروز بازار در میان رمزارزهای مطرح اما ریپل بود که ۴.۲ درصد صعود کرد و به ۱.۹۴ دلار در هر واحد رسید.

دوج کوین هم به عنوان یکی از ارزهای محبوب بازار ۲.۷ درصد مثبت شد و به ۰.۱۳۱۶ دلار در هر واحد رسید.

ارزش کل بازار جهانی ارزهای مجازی هم در معاملات امروز ۰.۹۶ درصد بالا رفت و به ۲.۹۹ تریلیون دلار افزایش یافت.

در ۲۴ ساعت گذشته همچنین ۹۶ میلیارد دلار در بازار رمزارزها پول جابجا شده که نسبت به دیروز ۳۵ درصد کمتر بوده است؛ از این رقم ۵۸.۹ درصد مربوط به معاملات بیت کوین و ۱۲ درصد هم مربوط به معاملات اتریوم بود.