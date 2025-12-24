به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، حسن فضل الله از نمایندگان ارشد حزب الله در پارلمان لبنان در جریان شرکت در جلسه کمیته برنامهریزی و بودجه مجمع پارلمانی آسیا در دوحه، به خطر بزرگ پروژه صهیونیستی برای کل منطقه اشاره و اعلام کرد که در سایه تهدیدات گسترده رژیم اشغالگر صهیونیستی و کابینه افراطی این رژیم، همه طرفهای منطقهای باید بالاترین سطح از هماهنگی و همکاری را برای مواجهه با این خطر داشته باشند.
حسن فضل الله که به همراه قاسم هاشم، دیگر نماینده پارلمان لبنان برای شرکت در جلسه مذکور به قطر رفتهاند، تاکید کرد: وضعیت فعلی منطقه در سایه تجاوزات صهیونیستها مستلزم بالاترین سطح هماهنگی و همکاری میان کشورها و ملتهاست؛ زیرا این خطر همه را تهدید میکند.
این نماینده حزب الله گفت: فضای متشنج منطقه، از جمله تجاوزی که علیه قطر انجام شد؛ نتیجه تهدیدات و تجاوزگریهای مداوم صهیونیستها علیه کل منطقه است. ما در اینجا بار دیگر حمله رژیم صهیونیستی به خاک قطر که بعد از تجاوزات این رژیم ضد ایران؛ یمن و سوریه انجام شد را محکوم میکنیم و همه این تجاوزات محکوم است.
وی اظهار داشت که تجاوزگریهای رژیم صهیونیستی، امنیت و صلح بین المللی را تهدید میکند و همزمان با آن شاهد ادامه جنایات نسل کشی اشغالگران علیه غزه در مقابل چشم جهانیان هستیم.
حسن فضل الله همچنین به تجاوزات مداوم رژیم صهیونیستی علیه لبنان اشاره کرده و گفت: کشور ما همچنان در معرض تجاوزات صهیونیستها قرار دارد و رژیم صهیونیستی همچنان به کشتار غیرنظامیان و نقض حاکمیت لبنان ادامه میدهد.
این نماینده فراکسیون مقاومت تاکید کرد که خواسته اصلی و دائمی ما، ضرورت توقف این تجاوزات صهیونیستها بوده و ما به تلاش برای محافظت از حاکمیت کشور خود و بازسازی آن ادامه میدهیم. همچنین همه طرفهای مربوطه و دوستان لبنان باید برای توقف این تجاوزات تلاش کنند.
