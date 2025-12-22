بنیاد کرامت رضوی ۱۵۰۰ بسته یلدایی بین کودکان بی سرپرست توزیع کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر رئیسیان‌زاده اظهار کرد: با هدف انتقال پیام محبت و همراهی با کودکانی که به دلایل مختلف از نعمت خانواده محروم هستند، بسته‌های یلدایی همراه با یک وعده غذای متبرک رضوی برای تمامی این فرزندان عزیز تدارک دیده شده است.

معاون خدمات اجتماعی بنیاد کرامت آستان قدس رضوی افزود: بنیاد کرامت رضوی با همراهی خیرین گرانقدر، خادمان آستان قدس رضوی و ناذران، بسته‌های یک نفره یلدایی را برای کودکان ساکن در مراکز بهزیستی و سایر مراکز رسمی نگهداری فرزندان بی‌سرپرست و بدسرپرست آماده کرده است.

وی تصریح کرد: در مجموع، ۱۵۰۰ نفر از این فرزندان عزیز سرزمینمان تحت پوشش این طرح قرار می‌گیرند و بسته‌ها به همراه یک وعده غذای متبرک رضوی توسط خادمان و خیرین به آنها تقدیم شد تا سفره‌شان رنگ و بوی امام رضا (ع) بگیرد و از لطف و عنایت ایشان متنعم شوند.

رئیسیان زاده گفت: تمامی فرزندانی که در حال حاضر در این مراکز زندگی می‌کنند، بدون استثنا مشمول این طرح شدند و هیچ‌کدام از این عزیزان از یاد نرفته‌اند.

معاون خدمات اجتماعی بنیاد کرامت آستان قدس رضوی محتوای بسته‌ها را نیز تشریح کرد و گفت: این بسته‌ها شامل اقلامی از جمله میوه، آجیل، شیرینی، شکلات و آبمیوه، به همراه غذای متبرک رضوی بود.

وی همچنین از برگزاری جشن ویژه برای کودکان مبتلا به بیماری‌های صعب‌العلاج خبر داد و افزود: مراسم جشن بزرگ شب یلدا نیز در سالن شهید سلیمانی در مجموعه ورزشی امام رضا (ع) ویژه این کودکان به همراه خانواده‌هایشان برگزار شد که این عزیزان مهمان بنیاد کرامت رضوی شدند و در فضایی شاد و معنوی، بسته‌های یلدایی خود را دریافت کردند.

رئیسیان زاده با اشاره به حضور خادمان و ناذرین در مراکز نگهداری برای عیادت و تکریم این کودکان، خاطر نشان کرد: خادمان مهربان امام هشتم (ع) با حضورشان در مراکز نگهداری از ایتام و ایجاد حال و هوای امام رضایی تلاش کردند، عطر کرامت و مهربانی آقای مهربان ایران، حضرت رضا (ع) را به مشام این کودکان عزیز هدیه کنند.