خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: هوا پر بود از بوی کهنگی پشم و نخ قالی اما تازگی عشق بیشتر در فضا موج می‌زد. در روستای گرگین‌آباد بخش مرکزی بهاباد، گویی تمام صفا و ساده‌دلی یک روستا، در گره‌های دو قالی جان گرفته بود. قالی‌هایی که نه فقط با نخ، که با رشته‌های محبت به خاندان پیامبر (ص) بافته شده بودند.

مراسم تحویل دو قالی تهیه شده، باشکوه و در عین حال ساده و صمیمی بود. چشم‌ها درخششی خاص داشت؛ درخشش رضایت از به پایان رساندن کاری که تنها یک پروژه نبود، بلکه میعادگاهی برای راهی شدن به سمت نجف و کربلا بود.

با برش رسمی این دو اثر هنری، گویی بخشی از دل این روستا جدا شد تا به سفر برود. سفری طولانی به سوی سرزمینی که آرزوی دل‌ها است؛ قرار است با پول این قالی‌ها در جوار بارگاه امام علی (ع) و امام حسین (ع) قدمگاه عاشقان را در صحن حضرت زینب (س) یک دست از قرص‌های حرمین تهیه و به نیت اهالی صحن مورد نظر مفروش شود.

۴ تخته فرش در سال ۱۴۰۴ توسط مردم در بهاباد به عتبات عالیات تقدیم شد

مسئول ستاد عتبات عالیات بهاباد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن تقدیر از اهالی روستای گرگین‌آباد شهرستان بهاباد و آرزوی قبولی حاجت بانیان این کار خیر، اظهار داشت: یکی از کارهای ستاد عتبات و عالیات در زمینه کمک به ساخت، توسعه و تجهیز اماکن مقدسه است.

حسین فلاح ادامه داد: در راستای این امر یکی از فعالین‌ها بافت قالی است، از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون این چهارمین قالی و اقدام مبارکی است که توسط بانوان در روستاهای وحدت آباد آسفیج، ده عسکر و گرگین آباد بافته شده است.

وی افزود: ارزش هر قالی به طور متوسط ۶۵ میلیون تومان و تقریباً همه اهالی روستا در بافت آن مشارکت داشتند.

مسئول ستاد عتبات عالیات بهاباد تصریح کرد: البته این قالی‌های مستقیماً به عتبات ارسال نمی‌شود بلکه در ایران به فروش رسیده و پول آن جهت مفروش کردن یک دست قالی‌های حرمین شریفین به ویژه صحن حضرت زینب سلام الله علیها هزینه خواهد شد.

امام جمعه شهرستان بهاباد نیز در خصوص این اقدام در جمع بافندگان دو تخته فرش و مسئولان ستاد عتبات عالیات اظهار داشت: این اقدام ارزشمند، کاری بزرگ و فاخر است که توسط بانوان روستای گرگین‌آباد شهرستان بهاباد صورت گرفته است.

حجت‌الاسلام محسن ابراهیمی خاطرنشان کرد: توجه به ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات و کمک به این ستاد عزت و آبروی برای کشور است.

۲ قالی اهدایی اهالی روستای گرگین‌آباد در مدت ۵۲ روز بافت شد

در ادامه یکی از بانوان شرکت کننده در این کار خیر گفت: دو دار قالی ۶ نشان و ۸ نشان به نیت مفروش شدن صحن حضرت زینب سلام الله علیها با مشارکت همه اهالی روستا و به ویژه بانوان در مدت ۵۲ روز بافت شده است.

چشمان بانوان بافنده، در این مراسم سرشار از قصه‌هایی بود که هرگز گفته نشد. اشک‌هایشان، حکایت ماه‌ها نظم و صبوری بود.

آنها تأکید کردند که در ذهن و قلبشان، با هر گره، فرج امام زمان (عج) را زمزمه می‌کردند و دعا می‌کردند تا دستانشان در خدمت ظهورش باشد. این قالی‌ها، تنها یک بافت نگارین نیست؛ بلکه پرچم‌های بلند عشق به حضرات معصومین است که بر تارک ارادتی استوار برافراشته شده است.

کار بافت، در روزی غم‌انگیز و پر از امید، در سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع) آغاز شد و در کمتر از دو ماه با آخرین گره، به پایان رسید. این حرکت، فراتر از یک کار گروهی و کارگاهی، تجلیِ هنرِ ایرانی است که وقتی با ایمان سیراب می‌شود، شاهکارهای بی‌همتایی خلق می‌کند.

این قالی‌ها با توشه‌ای پر از دعا و نیایش، همچون هدیه‌ای از آسمان ایران، به آستان حضرات معصومین تقدیم می‌شوند. این رویداد، گواهی زنده است بر اینکه فرهنگ غنی این سرزمین، ریشه در باغستان معنا دارد و دستان هنرمندش، همیشه آماده‌اند تا زیباترین نقش‌ها را به عشق اهل بیت (ع) بیافرینند.

مردم روستای گرگین آباد از توابع بخش مرکزی شهرستان بهاباد در استان یزد این دو قالی زیبا که با دستان پرمهر و عشق خود و با عشق و ارادت به ائمه اطهار (ع) بافته بودند به ستاد عتبات عالیات تحویل دادند. در این مراسم امام جمعه مهاباد، مسئول ستاد عتبات عالیات و جمعی از اهالی روستا حضور داشتند.