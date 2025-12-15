به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌رضا رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت اظهار داشت: با توجه به نظرسنجی‌ها، نرم‌افزارهای حج با وجود کارایی مطلوب در موسم گذشته با چالش‌هایی مواجه بودند که لازم است تا پیش از آغاز موسم آینده، به‌گونه‌ای به‌روز شوند که زائران، کارگزاران، مدیران کاروان‌ها و نیروهای ستادی بتوانند با کمترین اختلال از خدمات مورد نیاز خود بهره مند شوند.

وی افزود: این به‌روزرسانی بر اساس آسیب‌شناسی میدانی از نیروهای ستادی، عوامل اجرایی، کارگزاران و زائران ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ انجام شده و تمرکز اصلی بر راه اندازی نرم افزار و اپ موبایلی با کارکرد آسان، سریع و پاسخگو به نیاز گروه‌های مختلف با سطح دسترسی مورد نیاز است.

رشیدیان با اشاره به روند ثبت‌نام در کاروان‌های حج گفت: تا عصر روز یکشنبه ۲۳ آذرماه، حدود ۶۷ هزار نفر ثبت‌نام خود را نهایی کرده‌اند که این عدد نشان می‌دهد مراجعه متقاضیان برای انتخاب کاروان و انجام ثبت نام قطعی در مقایسه با حج گذشته، رشد قابل توجهی داشته است.

وی تأکید کرد: بروزرسانی شرح وظایف تمامی عوامل اجرایی نیز با توجه به تغییرات دستورالعمل‌های کشور میزبان در حوزه‌های خدماتی و آسیب‌های حج گذشته و راهکارهای اجرایی رفع آنان صورت گیرد.

رئیس سازمان حج و زیارت همچنین بر لزوم ارائه آموزش‌ها در بستر نرم‌افزارهای حج تأکید و خاطرنشان کرد: علاوه بر آموزش‌های حضوری به زائران در ایران، بستر نرم افزاری برای آموزش آنلاین آنان نیز فراهم خواهد شد.

گفتنی است؛ در حج ۱۴۰۵، ۸۶۷۰۰ نفر زائر و عوامل اجرایی به سرزمین وحی اعزام خواهند شد.