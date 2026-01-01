  1. سیاست
  2. مجلس
۱۱ دی ۱۴۰۴، ۶:۲۲

زارع: بودجه فرهنگی کشور معمولا به طور کامل تخصیص نمی‌یابد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: سهم بودجه فرهنگی از کل بودجه کشور بسیار اندک است و همین سهم اندک نیز به‌طور کامل در اختیار حوزه فرهنگ قرار نمی‌گیرد.

رحیم زارع در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سهم بودجه فرهنگی در بودجه کل کشور، اظهار کرد: سهم بودجه فرهنگی از کل بودجه کشور بسیار اندک است. از سوی دیگر، اگرچه مجلس شورای اسلامی این بودجه را تصویب می‌کند، اما در مرحله تخصیص، وضعیت مطلوبی وجود ندارد و همین سهم اندک نیز به‌طور کامل و صددرصدی در اختیار حوزه فرهنگ قرار نمی‌گیرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به ارتباط میان فرهنگ، سیاست و اقتصاد، تصریح کرد: ما در مثلث فرهنگ، سیاست و اقتصاد، معتقدیم که فرهنگ زیربنای سیاست و اقتصاد است و به نظر من، فرهنگ اهمیت بیشتری دارد. البته امروز کشور در شرایطی قرار دارد که معیشت مردم، فضای کسب‌وکار و مسائل اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است، اما در عین حال باید توجه داشت که هم سهم بودجه فرهنگی اندک است و هم همین سهم اندک نیز به‌طور کامل تخصیص پیدا نمی‌کند.

زارع با تأکید بر نقش بنیادین فرهنگ، ادامه داد: به نظر من، فرهنگ بسیار مهم است؛ چراکه هر مسیری را که در حوزه سیاست، اقتصاد، مسائل اجتماعی، آسیب‌های اجتماعی و حتی حوزه‌های حقوقی و فنی طی کنیم، در نهایت به موضوع فرهنگ می‌رسیم.

نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی گفت: هرچند بودجه انقباضی است، اما با توجه به نرخ تورم و شرایط حوزه فرهنگ، این حجم بودجه فرهنگی نیز در حداقل‌ترین سطح ممکن قرار دارد و پاسخگوی نیازهای موجود نیست.

زارع با بیان اینکه این میزان بودجه فرهنگی «دردی را دوا نمی‌کند»، اظهار کرد: البته دولت باید در حوزه‌های دیگر مانند ساماندهی ارز، دلار و یورو نیز اقدامات اساسی انجام دهد. دولت با مدیریت صحیح سیاست‌های ارزی، کنترل نقدینگی و اعمال سیاست‌های انقباضی می‌تواند نقدینگی جامعه را بهتر مدیریت کند و از این طریق، هم وضعیت اقتصادی را بهبود ببخشد و هم امکان حمایت مؤثرتر از حوزه فرهنگ را فراهم کند.

کد خبر 6703583
زهرا علیدادی

    • IR ۰۸:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
      3 0
      پاسخ
      کلا باید نهادهای ایدئولوژیک بساطشون برچیده بشه و پولشون صرف معیشت بشه
    • IR ۱۲:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
      3 0
      پاسخ
      بودجه کدوم دستگاه کامل تخصیص پیدا کرده که این بودجه فرهنگی کامل تخصیص پیدا نکرده؟؟؟ چرا افزایش حقوق بگیرها (کارگر- کارمند- بازنشسته) رو میانگین 20 درصد افزایش میدین اما بودجه به اصطلاح فرهنگی رو بسیار بسیار بیشتر؟؟ اینهمه بودجه فرهنگی تا حالا تصویب کردین، چه نتیجه ای داشته؟؟ مردم دین دار تر شدن یا بی دین تر ؟؟
    • مرادپور IR ۱۳:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
      0 0
      پاسخ
      الان دین چه ربطی به فرهنگ ایران داره .میخواید بودجه بهشون بدید به فرهنگ نچسبونیدش بگید بودجه دینی

