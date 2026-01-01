رحیم زارع در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سهم بودجه فرهنگی در بودجه کل کشور، اظهار کرد: سهم بودجه فرهنگی از کل بودجه کشور بسیار اندک است. از سوی دیگر، اگرچه مجلس شورای اسلامی این بودجه را تصویب می‌کند، اما در مرحله تخصیص، وضعیت مطلوبی وجود ندارد و همین سهم اندک نیز به‌طور کامل و صددرصدی در اختیار حوزه فرهنگ قرار نمی‌گیرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به ارتباط میان فرهنگ، سیاست و اقتصاد، تصریح کرد: ما در مثلث فرهنگ، سیاست و اقتصاد، معتقدیم که فرهنگ زیربنای سیاست و اقتصاد است و به نظر من، فرهنگ اهمیت بیشتری دارد. البته امروز کشور در شرایطی قرار دارد که معیشت مردم، فضای کسب‌وکار و مسائل اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است، اما در عین حال باید توجه داشت که هم سهم بودجه فرهنگی اندک است و هم همین سهم اندک نیز به‌طور کامل تخصیص پیدا نمی‌کند.

زارع با تأکید بر نقش بنیادین فرهنگ، ادامه داد: به نظر من، فرهنگ بسیار مهم است؛ چراکه هر مسیری را که در حوزه سیاست، اقتصاد، مسائل اجتماعی، آسیب‌های اجتماعی و حتی حوزه‌های حقوقی و فنی طی کنیم، در نهایت به موضوع فرهنگ می‌رسیم.

نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی گفت: هرچند بودجه انقباضی است، اما با توجه به نرخ تورم و شرایط حوزه فرهنگ، این حجم بودجه فرهنگی نیز در حداقل‌ترین سطح ممکن قرار دارد و پاسخگوی نیازهای موجود نیست.

زارع با بیان اینکه این میزان بودجه فرهنگی «دردی را دوا نمی‌کند»، اظهار کرد: البته دولت باید در حوزه‌های دیگر مانند ساماندهی ارز، دلار و یورو نیز اقدامات اساسی انجام دهد. دولت با مدیریت صحیح سیاست‌های ارزی، کنترل نقدینگی و اعمال سیاست‌های انقباضی می‌تواند نقدینگی جامعه را بهتر مدیریت کند و از این طریق، هم وضعیت اقتصادی را بهبود ببخشد و هم امکان حمایت مؤثرتر از حوزه فرهنگ را فراهم کند.