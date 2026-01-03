عباس گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر نقش بنیادین فرهنگ در تقویت اقتصاد کشور، اظهار کرد: اگر فرهنگ را تقویت کنیم، اقتصاد ما نیز تقویت خواهد شد، چرا که بسیاری از مسائل و چالشهای اقتصادی ریشه در رفتارها، نگرشها و الگوهای فرهنگی جامعه دارد.
وی توضیح داد: فرهنگ استفاده از کالای ایرانی، فرهنگ صحیح الگوی مصرف و بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی، از جمله مؤلفههایی است که در صورت نهادینه شدن، میتواند آثار مستقیم و ملموسی بر رشد تولید ملی، کاهش وابستگی و افزایش تابآوری اقتصادی کشور داشته باشد.
نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: توجه به فرهنگ تنها محدود به حوزه اقتصاد نیست و حوزههایی مانند آموزش و پرورش، دانشگاهها، فرهنگ و هنر نیز در صورت تقویت زیرساختهای فرهنگی، میتوانند نقش مؤثرتری در توسعه همهجانبه کشور ایفا کنند.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به جایگاه فرهنگ در اسناد بالادستی کشور، افزود: در سیاستهای کلان نظام همواره بر نقش فرهنگ بهعنوان زیربنای پیشرفت تأکید شده است و بر همین اساس، انتظار میرود در تدوین لوایح بودجه سنواتی، نگاه جدیتر و دقیقتری به این حوزه وجود داشته باشد.
وی تصریح کرد: در جداول بودجه نیز باید سهم فرهنگ بهدرستی دیده شود. کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در این مسیر وظیفه نظارتی و کارشناسی مهمی بر عهده دارد و حتماً مترصد است تا در بررسی لایحه بودجه، اعتبارات لازم و متناسب برای حوزه فرهنگ پیشبینی شود.
گودرزی تأکید کرد: اگر نگاه عملیاتی به بودجه فرهنگی حاکم شود و تخصیص منابع با برنامهریزی دقیق همراه باشد، میتوان امیدوار بود که آثار آن نهتنها در حوزه فرهنگ، بلکه در اقتصاد، اجتماع و سبک زندگی مردم نیز بهصورت محسوس نمایان شود.
