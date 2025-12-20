سیمایی: بروجردی از مدیران خدومِ عرصه علم و فرهنگ در ایران اسلامی بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در پی درگذشت مرحومه اشرف بروجردی پیام تسلیت صادر کرد.

متن این پیام به شرح ذیل است:

إِنَّا للّه وإِنّا إِلَیهِ رَاجِعُونَ

خبر درگذشت بانوی فرهیخته و پرتلاش، سرکار خانم دکتر اشرف بروجردی موجب تأثر و اندوه فراوان گردید. ایشان از مدیران خدومِ عرصه علم و فرهنگ در ایران اسلامی بوده و نقشی ماندگار در ارتقای جایگاه زنان در نظام مدیریتی کشور داشتند.

حضور مؤثر ایشان در مدیریت سازمان اسناد و کتابخانه ملی دوره‌ای پرافتخار از مدیریت زنان توانمند را در حوزه‌های مدیریتی کلان کشور به نمایش گذاشت.

اینجانب ضمن عرض تسلیت این ضایعه جبران‌ناپذیر به خانواده محترم و صبور ایشان و جامعه دانشگاهی، از درگاه حضرت حق «عزّوجل» برای آن فقیده سعیده رحمت واسعه الهی، همنشینی با اولیا و صالحان و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.

حسین سیمایی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری