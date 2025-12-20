«اشرف بروجردی» درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، «اشرف بروجردی»، فعال سیاسی شناخته‌شده اصلاح‌طلب و خواهر «علاالدین بروجردی» نماینده لارستان، خنج، گراش، اوز و جویم و نخستین زنی که به ریاست سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران رسیده بود، دار فانی را وداع گفت.

اشرف بروجردی متولد ۱۳۳۶ و نوه آیت‌الله علی‌محمد بروجردی بود، از چهره‌های شاخص جریان اصلاح‌طلبی و از فعالان حوزه زنان و حقوق مدنی در ایران به‌شمار می‌رفت.

وی در کارنامه حرفه‌ای خود سابقه اولین معاونت زن در وزارت کشور پس از انقلاب اسلامی را داشت و در کنار وزرای وقت، عبدالله نوری و سید عبدالواحد موسوی لاری، به ایفای نقش در حوزه‌های اجتماعی و شوراها پرداخت.

اشرف بروجردی در فاصله سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ با حکم رئیس‌جمهور وقت (حسن روحانی)، ریاست سازمان اسناد و کتابخانه ملی را بر عهده گرفت و پیش از آن نیز به عنوان معاون فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی فعالیت می‌کرد.

وی همسر شهید مهندس غلامعلی معتمدی، از شهدای گرانقدر فاجعه هفتم تیر و معاون وزیر کار دولت رجایی بود.

علاوه بر فعالیت‌های اجرایی، حضور فعال در هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی، تألیف آثار متعدد و تلاش برای اعتلای جایگاه فرهنگی ایران، از مهم‌ترین میراث اشرف بروجردی در دوران حیات محسوب می‌شود.

پیام تسلیت سخنگوی دولت در پی درگذشت بروجردی

فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در پی درگذشت اشرف بروجردی، با صدور پیامی این ضایعه را تسلیت گفت و نوشت: درگذشت سرکار خانم دکتر اشرف بروجردی، بانویی فرهیخته، کنشگر مدنی و فعال سیاسی که سال‌ها با صبوری، مسئولیت‌پذیری و تعهد در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی نقش‌آفرین بود، موجب تأثر شد.

وی در پایان پیام خود آورده است: این ضایعه را به خانواده محترم ایشان و همه همراهان و دوستان آن مرحومه تسلیت می‌گویم و برای روح بلندشان رحمت و آرامش الهی آرزو دارم.