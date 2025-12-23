‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، احمد الطیب شیخ الازهر در اظهاراتی تصریح کرد که مسئله فلسطین به مرحله خطرناکی از بی‌عدالتی رسیده است که نمی‌توان در مورد آن «بی‌طرف» بود.

وی در دیدار با آگوستینو پالیزه سفیر ایتالیا در مصر، با اشاره به عدم وجود اراده واقعی بین‌المللی برای اتخاذ راه حل دو کشوری گفت هیچ اختلاف نظری در مورد مسئله فلسطین وجود ندارد، زیرا به حدی از بی‌عدالتی، تجاوز و خروج از تمام ارزش‌های تمدنی، دینی، انسانی و اخلاقی رسیده است که بی‌طرفی را نمی‌پذیرد.

الطیب به کشتار کودکان و انسان‌های بی گناه اشاره کرده و گفت که وضعیت به جایی رسیده است که هیچ کس چاره‌ای جز مخالفت با این جنایات یا مشارکت و همدستی با این فجایع انسانی ندارد.

وی ادامه داد: ما شهدای زیادی را در این تجاوز اسرائیلی ظالمانه و ناعادلانه از دست دادیم، که نمی‌توان آن را جنگ نامید، بلکه نسل‌کشی است که توسط ارتشی مجهز به قوی‌ترین سلاح‌ها علیه مردمی بی‌دفاع انجام می‌شود.

شیخ الازهر افزود که راه‌حل دو کشوری بیش از یک ربع قرن است که مطرح شده، بدون اینکه اراده بین‌المللی برای تحقق آن وجود داشته باشد.

‌شیخ الازهر تاکید کرد عرصه بین المللی پس از آنکه به تأیید روایت اشغالگران از طریق تبلیغات‌های دروغین با سازوکارهای رسانه‌ای که ادعاهای آنها را ترویج می‌کرد عادت داشت، با یک تحول قابل ملاحظه مواجه شده است و ملت‌های جهان غرب برای محکومیت جنایات غزه به خیابان‌ها آمده و اشغالگران را به ارتکاب جنایت علیه بشریت متهم کردند.



الطیب در این دیدار به طور ویژه از کارکنان بنادر ایتالیا که از بارگیری کشتی‌های سلاح برای قتل غیرنظامیان در غزه خودداری کردند تقدیر نموده و موضع آنان را بشردوستانه توصیف نمود که حاکی از وجدان زنده و انسانیت صادقانه است.