۲ دی ۱۴۰۴، ۸:۰۱

اذعان افسران صهیونیست به قدرت نیروهای حماس در غزه

افسران ارتش رژیم صهیونیستی با اذعان به قدرت حماس ابراز یأس و ناامیدی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه یدیعوت آحارانوت به نقل از افسران صهیونیست مستقر در خط زرد واقع در نوار غزه گزارش داد که آنها احساس ناامیدی و شکست عمیقی می‌کنند.

در این گزارش آمده است، حماس صفوف خود را بازسازی کرده و زیر ساخت‌هایش را تقویت می‌کند.

در ادامه این گزارش تاکید شده است، نیروهای حماس بدون ترس در نوار غزه رفت و آمد می‌کنند و عملاً کنترل این باریکه را مجدداً در دست گرفته‌اند. بعد از گذشت ۳۰۰ روز از جنگ، حماس در حال بازسازی خود است.

یدیعوت آحارانوت اضافه کرد، در حالی که ارتش رژیم صهیونیستی از پیروزی دم می‌زند نیروهای مقاومت خود را بازسازی می‌کنند و پیامدهای عملیات طوفان الاقصی از غزه تا واشنگتن کشیده شده است.

