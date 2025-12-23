  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۳۱

پس‌لرزه‌های حملات حزب الله علیه شمال اراضی اشغالی

یک روزنامه عبری زبان به پیامدهای ادامه دار حملات موفقیت آمیز حزب الله لبنان علیه مناطق شمالی اراضی اشغالی اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس، روزنامه اسرائیل هیوم گزارش داد، مناطق شمالی اراضی اشغالی بعد از توقف جنگ با حزب الله لبنان به صورت کامل به حالت طبیعی خود بازنگشته اند.

در این گزارش آمده است، ساکنان اراضی اشغالی احساس می‌کنند درگیری‌ها در شمال این منطقه هنوز به پایان نرسیده است.

اسرائیل هیوم اضافه کرد، این بدان معنی است که سرمایه گذاری در این مناطق در شرایط کنونی با مشکلات زیادی رو به رو است.

پیشتر نیز روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارانوت گزارش داد که برای دومین هفته پیاپی ساکنان شهرک اشغالی کریات شمونه در اعتراض به اوضاع خود تظاهرات برگزار می‌کنند. آنها از کابینه نتانیاهو می‌خواهند به اوضاعشان رسیدگی کند چرا که این شهرک یک منطقه جنگ زده است که به رسیدگی‌های گسترده‌ای نیاز دارد.

