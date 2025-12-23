به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، تصاویر ماهواره‌ای گرفته شده توسط شرکت پلنت لبز طی هفته گذشته بیانگر آن است که صدها ساختمان در محله الشجاعیه در شرق شهر غزه تخریب شده‌اند و رژیم صهیونیستی از تجهیزات مهندسی برای تخریب کامل این ساختمان‌ها استفاده کرده است.

بر اساس این گزارش، عملیات تخریب از سوی رژیم صهیونیستی مناطق گسترده‌ای از شرق به اصطلاح خط زرد را شامل می‌شود. مقایسه میان تصاویر قدیمی و جدید بعد از آتش بس در نوار غزه نشان می‌دهد که برخی ساختمان‌هایی که در جریان جنگ غزه به صورت جزئی آسیب دیده بودند اینک با خاک یکسان شده‌اند.

همچنین گزارش شده که ارتش رژیم صهیونیستی ۱۳ مقر نظامی جدید در طول خط زرد به ویژه در شمال نوار غزه و شرق خان یونس از زمان اجرای آتش بس ایجاد کرده است. بدین ترتیب صهیونیست‌ها ۴۸ مقر نظامی داشته و در نوار غزه پیشروی کرده‌اند.