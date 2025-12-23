به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارانوت گزارش داد که برای دومین هفته پیاپی ساکنان شهرک اشغالی کریات شمونه در اعتراض به اوضاع خود تظاهرات برگزار میکنند. آنها از کابینه نتانیاهو میخواهند به اوضاعشان رسیدگی کند چرا که این شهرک یک منطقه جنگ زده است که به رسیدگیهای گستردهای نیاز دارد.
در این گزارش آمده است، کریات شمونه شاهد یک پدیده اقتصادی بی سابقه است؛ تنها نیمی از شرکتهایی که پیش از حملات حزب الله در این منطقه فعال بودند به آن برگشتهاند و همین شرکتها نیز تنها ۶۰ درصد از درآمد قبل از جنگ را به دست آوردهاند.
در ادامه این گزارش تاکید شده است، بیش از ۱۰ هزار شهرک نشین با وجود توقف حملات حزب الله نمیخواهند برگردند.
روزنامه یدیعوت آحارانوت پیشتر نیز در گزارشی اعتراف کرد، بعد از گذشت بیش از یک سال از پایان جنگ با حزب الله لبنان، منطقه صهیونیست نشین کریات شمونه واقع در شمال اراضی اشغالی هنوز شاهد بازسازی کامل بخشهای آسیب دیده نبوده و همین مسأله خشم اسرائیلیها را برانگیخته است.
در این گزارش آمده است، داستان شهرک صهیونیست نشین کریات شمونه غم انگیز است؛ شهرکی که بسیاری از ساکنان آن هنوز برنگشته اند و برای بازسازی خود تقلا میکند. طرحهای وعده داده شده بی نتیجه بوده است. قرار بود این شهرک مرکز اصلی شهرکهای شمالی اطراف آن باشد.
