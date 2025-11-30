  1. استانها
مشهد- یکی از مراجع عظام تقلید گفت: ورود آیت الله میلانی به ایران و سپس استقرار در مشهد، زمینه‌ساز تحولات علمی مهمی در حوزه علمیه این شهر بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله جعفر سبحانی، در دیدار با مسئولان کنگره بزرگداشت آیت‌الله‌العظمی میلانی (ره)، با تأکید بر نقش تأثیرگذار این مرجع بزرگ در احیای مباحث کلامی و فلسفی در مشهد، ضرورت بازخوانی علمی و مستند زندگی و آثار ایشان را، موردتوجه قرارداد.

یکی از مراجع عظام تقلید با بیان اینکه شخصیت علمی و معنوی این مرجع بزرگ شیعه نیازمند تبیین دقیق است، اظهار کرد: سخن درباره جایگاه علمی و خدمات علمی آیت‌الله میلانی بسیار است و آثار متعددی درباره ایشان، وجود دارد.

وی با اشاره به پیشینه علمی آیت‌الله میلانی، بیان کرد: ایشان در نجف متولد شدند و تحصیلات و اساتیدشان نیز در همان حوزه بود. بهره‌مندی ایشان از محضر مرحوم آیت‌الله محمدحسین اصفهانی و همچنین مرحوم آیت‌الله نائینی، از نقاط برجسته دوران تحصیل ایشان است.ورود ایشان به ایران و سپس استقرار در مشهد، زمینه‌ساز تحولات علمی مهمی در حوزه علمیه مشهد بود.

سبحانی افزود: حضور آیت‌الله میلانی در مشهد موجب احیای مباحث کلامی و فلسفی شد؛ حوزه‌ای که در آن دوره تقریباً دچار رکود بود. ایشان با رویکردی معتدل به ترویج این علوم پرداختند و جریان‌های علمی مختلف آن را، پذیرفتند.

یکی از مراجع عظام تقلید با اشاره به ارادت ویژه آیت‌الله میلانی به ولایت اهل‌بیت (ع)، تصریح کرد: یکی از آثار مهم ایشان، کتاب «قادتنا» است که تألیف آن از ایمان عمیقشان به این جایگاه، حکایت دارد. مرحوم علامه طباطبایی نیز نسبت به شخصیت علمی و معنوی آیت‌الله میلانی ارادت بسیار داشت و همواره ایشان را به‌عنوان مرجع شایسته، معرفی می‌کرد.

وی تأکید کرد: بزرگداشت این‌گونه شخصیت‌ها، موجب افزایش علاقه نسل جدید به علم و مرجعیت می‌شود. وقتی شخصیت‌های علمی فراموش نمی‌شوند و برای آنان کنگره برگزار می‌شود، جوانان به معارف دینی توجه بیشتری نیز، پیدا می‌کنند.

سبحانی با اشاره به‌ضرورت تدوین مستند زندگانی آیت‌الله میلانی، افزود: لازم است زندگی و خدمات ایشان به شکلی دقیق، مختصر و قابل‌ارجاع تدوین شود تا از بروز خطاهای تاریخی، جلوگیری شود.

