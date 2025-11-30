به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله جعفر سبحانی، در دیدار با مسئولان کنگره بزرگداشت آیتاللهالعظمی میلانی (ره)، با تأکید بر نقش تأثیرگذار این مرجع بزرگ در احیای مباحث کلامی و فلسفی در مشهد، ضرورت بازخوانی علمی و مستند زندگی و آثار ایشان را، موردتوجه قرارداد.
یکی از مراجع عظام تقلید با بیان اینکه شخصیت علمی و معنوی این مرجع بزرگ شیعه نیازمند تبیین دقیق است، اظهار کرد: سخن درباره جایگاه علمی و خدمات علمی آیتالله میلانی بسیار است و آثار متعددی درباره ایشان، وجود دارد.
وی با اشاره به پیشینه علمی آیتالله میلانی، بیان کرد: ایشان در نجف متولد شدند و تحصیلات و اساتیدشان نیز در همان حوزه بود. بهرهمندی ایشان از محضر مرحوم آیتالله محمدحسین اصفهانی و همچنین مرحوم آیتالله نائینی، از نقاط برجسته دوران تحصیل ایشان است.ورود ایشان به ایران و سپس استقرار در مشهد، زمینهساز تحولات علمی مهمی در حوزه علمیه مشهد بود.
سبحانی افزود: حضور آیتالله میلانی در مشهد موجب احیای مباحث کلامی و فلسفی شد؛ حوزهای که در آن دوره تقریباً دچار رکود بود. ایشان با رویکردی معتدل به ترویج این علوم پرداختند و جریانهای علمی مختلف آن را، پذیرفتند.
یکی از مراجع عظام تقلید با اشاره به ارادت ویژه آیتالله میلانی به ولایت اهلبیت (ع)، تصریح کرد: یکی از آثار مهم ایشان، کتاب «قادتنا» است که تألیف آن از ایمان عمیقشان به این جایگاه، حکایت دارد. مرحوم علامه طباطبایی نیز نسبت به شخصیت علمی و معنوی آیتالله میلانی ارادت بسیار داشت و همواره ایشان را بهعنوان مرجع شایسته، معرفی میکرد.
وی تأکید کرد: بزرگداشت اینگونه شخصیتها، موجب افزایش علاقه نسل جدید به علم و مرجعیت میشود. وقتی شخصیتهای علمی فراموش نمیشوند و برای آنان کنگره برگزار میشود، جوانان به معارف دینی توجه بیشتری نیز، پیدا میکنند.
سبحانی با اشاره بهضرورت تدوین مستند زندگانی آیتالله میلانی، افزود: لازم است زندگی و خدمات ایشان به شکلی دقیق، مختصر و قابلارجاع تدوین شود تا از بروز خطاهای تاریخی، جلوگیری شود.
