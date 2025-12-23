شریعتی تبار:کنگره آیت الله میلانی یک حرکت مستمر علمی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی شریعتی‌تبار ظهر سه شنبه در نشست خبری کنگره بزرگداشت آیت الله میلانی که در سالن طبرسی بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی برگزار شد، بر ضرورت احیای میراث علمی و فکری علما تأکید کرد.

دبیر کنگره بزرگداشت سالگرد آیت الله میلانی با بیان اینکه یادکرد بزرگان دین صرفاً نقل تاریخ و روایت گذشته نیست، گفت: جامعه بشری بدون مجاهدت انبیا و پیامبران و تلاش علما امکان رشد و هدایت نداشته است. علما وارثان انبیا هستند و بر اساس حدیثی از پیامبر اکرم (ص) که فرمودند «ذِکرُ الصالحین تُنزِلُ الرَّحمة»، یاد صالحان و مصلحان زمینه نزول رحمت الهی را فراهم می‌کند.

وی افزود: در حوزه احیای آثار علمی و تقریرات اصولی آیت‌الله العظمی میلانی متأسفانه تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

شریعتی تبار ادامه داد: با برگزاری پیش‌نشست‌ها و نشست‌های تخصصی کنگره، آثار علمی این فقیه و اصولی برجسته احیا و در اختیار طلاب، حوزویان و دانشگاهیان قرار خواهد گرفت. مجموعه اقداماتی که تاکنون انجام شده و برنامه‌هایی که در ادامه اجرا خواهد شد، نشان‌دهنده نگاه عمیق و راهبردی به این کنگره است.

وی از تشکیل دبیرخانه دائمی کنگره خبر داد و گفت: با تدبیر شورای سیاست‌گذاری، دبیرخانه دائمی کنگره شکل گرفته تا این حرکت علمی به یک رویداد مقطعی محدود نشود. بخشی از تحقیقات و آثار آیت‌الله میلانی نیازمند زمان، مستندسازی، تدریس و کار پژوهشی عمیق است و دبیرخانه علمی کنگره این مسیر را به‌صورت مستمر ادامه خواهد داد.

دبیر کنگره بزرگداشت سالگرد آیت الله میلانی افزود: امیدواریم در آینده‌ای نزدیک بتوانیم برخی از تقریرات و آثار اصولی این فقیه بزرگ را که تاکنون به‌صورت کامل کار نشده، با تحقیق جامع و دقیق منتشر کنیم و خدمتی ماندگار به جامعه علمی کشور ارائه دهیم.

وی تأکید کرد: بزرگداشت و احیای آثار آیت‌الله العظمی میلانی، علاوه بر بُعد علمی، آثار اخلاقی، فرهنگی و تمدنی نیز برای جامعه و مراکز علمی به همراه دارد و می‌تواند نقش مهمی در تبیین جایگاه علما در حرکت‌های فکری و اجتماعی، به‌ویژه در مسیر نهضت اسلامی، ایفا کند.

شریعتی تبار خاطرنشان کرد: این کنگره در سطح ملی تعریف شده و تلاش شده است با نگاهی عمیق و علمی، پاسخ‌گوی پرسش‌ها و نیازهای پژوهشی درباره شخصیت و اندیشه‌های این مرجع بزرگ باشد.