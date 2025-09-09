نمایشگاه تخصصی کتب حوزوی فرصتی برای ارتقای فرهنگ مطالعه و نشر دینی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی خیاط ظهر سه شنبه در مراسم افتتاحیه دهمین نمایشگاه تخصصی کتاب حوزه که در مدرسه آیتالله شاهرودی برگزار شد، بر اهمیت سه ضلع اصلی تولید، نشر و مخاطب در فرآیند عرضه کتاب تاکید کرد.
مدیر حوزه علمیه خراسان با اشاره به نقش حیاتی ناشر در ارائه آثار گفت: اثر ارزشمند و خوب پس از خلق توسط نویسنده، باید به کمک ناشر با چاپی هنرمندانه و طراحی زیبا در بهترین ساختار ممکن عرضه شود تا جذابیت لازم برای مخاطب را داشته باشد.
وی افزود: ضلع سوم این مثلث مهم، مخاطبان هستند که باید این آثار را ببینند، مطالعه کنند و از آنها بهرهمند شوند.
خیاط تأکید کرد: تنها در صورتی حوزه کتاب میتواند رشد کند که ارتباط میان نویسنده، ناشر و مخاطب به خوبی برقرار شود.
مدیر حوزه علمیه خراسان با اشاره به اهمیت نمایشگاههای کتاب گفت: یکی از اقدامات مهم در این زمینه، فراهم آوردن بسترهای مناسب برای عرضه کتابهاست تا در فضایی مناسب و منسجم، ناشران بتوانند آثار خود را به مخاطبان عرضه کنند.
وی افزود: این نکته یکی از اهداف اصلی دهمین نمایشگاه کتاب حوزه است و برخلاف فروشگاههای کتاب که به صورت پراکنده فعالیت میکنند، نمایشگاهها امکان ارائه گسترده و یکپارچه آثار را فراهم میکنند.
خیاط افزود: این نمایشگاه که اکنون به ده سالگی خود رسیده است، کار خود را با حضور حدود ۱۵ تا ۲۰ ناشر آغاز کرد اما امروز شاهد حضور تعداد زیادی ناشر و غرفههای متنوع در فضایی به وسعت دو هزار متر مربع هستیم که مجموعهای غنی از آثار حوزه عمومی و تخصصی را ارائه میدهد.
مدیر حوزه علمیه خراسان ضمن تشکر از ناشران و دستاندرکاران برگزاری این رویداد، ابراز کرد: امید است این نمایشگاه بتواند ارتباط نزدیکتری میان تولیدکنندگان و مخاطبان کتاب ایجاد کند و گامی مؤثر در ارتقای فرهنگ کتابخوانی و نشر آثار دینی و علمی باشد.
