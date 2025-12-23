به گزارش خبرنگار مهر، احد فرامرز قراملکی صبح سه شنبه در نشست خبری بزرگداشت پنجاهمین سالگرد آیتالله العظمی میلانی که در تالار طبرسی بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی برگزار شد، این مرجع تقلید را «سرمایهای تمدنی» برای جهان تشیع توصیف کرد و از برنامهریزی گسترده برای احیای میراث علمی و فکری ایشان خبر داد.
مدیر عامل بنیاد پژوهشهای آستان قدس گفت: بزرگداشت آیتالله العظمی میلانی در حقیقت بزرگداشت فضیلتهای بزرگی همچون علم، فروتنی، اخلاص، مردمداری و غمخواری نسبت به جامعه است.
وی با اشاره به شخصیت علمی و معنوی آیتالله میلانی افزود: این عالم بزرگ در درجه نخست عبد صالح خداوند و در مرتبه بعد، مرجعی عالیقدر بود که در علوم مختلف از جمله فقه، اصول، کلام و تفسیر جایگاهی ممتاز داشت. همچنین به لحاظ سلوک فردی و معنوی، تحت تربیت بزرگان اهل سلوک قرار گرفت و با مجاهدت شخصی، مراتب معنوی را بهخوبی طی کرد.
قراملکی با تأکید بر مردمداری این مرجع تقلید تصریح کرد: آیتالله میلانی نسبت به مسائل اجتماعی حساس بود و در حوادثی همچون زلزلهها، همواره پیشگام در کمکرسانی و همدردی با مردم حضور مییافت.
مدیر عامل بنیاد پژوهشهای آستان قدس برگزاری کنگره بزرگداشت آیتالله میلانی را گامی در جهت پاسداشت سرمایه تمدنی جهان اسلام دانست و گفت: برای برنامهریزی این کنگره، ابتدا همه آثار، مقالات، کتابها و سخنرانیهای مرتبط با ایشان یا برگرفته از اندیشههایشان مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت تا خلأهای پژوهشی شناسایی شود. این فرآیند حدود یک سال به طول انجامید.
وی ادامه داد: شورای سیاستگذاری کنگره با حضور نمایندگانی از حوزههای علمیه مشهد، قم و نجف، دانشگاهها، آستان قدس رضوی و نهادهای علمی تشکیل شد و تمرکز اصلی آن بر احیای میراث فقهی، تفسیری، کلامی و انسانی آیتالله میلانی قرار گرفت.
قراملکی با اشاره به دستاوردهای علمی این کنگره گفت: تاکنون بیش از ۶۰ نشست علمی در مشهد، قم، نجف و کربلا برگزار شده و نزدیک به ۳۰ سخنرانی علمی با مشارکت استادان حوزه و دانشگاه ارائه شده است.
مدیر عامل بنیاد پژوهشهای آستان قدس افزود: مجموعه مقالات کنگره در قالب ۳۳ مقاله علمی منتشر شده و همچنین ۱۲ عنوان کتاب شامل آثار، تقریرات، تحلیل آرا و بازخوانی دیدگاههای آیتالله میلانی در دستور انتشار قرار گرفته است. علاوه بر این، اسناد و تصاویر تازهای از زندگی و فعالیتهای ایشان شناسایی و آماده ارائه شده است.
