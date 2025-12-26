برنامه تحول قضایی، اولویت اصلی دادگستری اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین کثیرلو رئیس کل دادگستری استان اردبیل در جریان بازدید میدانی از حوزه‌های قضائی پارس‌آباد، اصلاندوز و تازه‌کند، بر تسریع در اجرای «برنامه تحول و تعالی قضائی» و تحقق کامل اهداف آن تا پایان سال جاری تأکید کرد.



حجت‌الاسلام کثیرلو با همراهی معاونان قضائی و جمعی از کارشناسان، در نشستی با مسئولان و کارکنان این حوزه‌ها، ضمن قدردانی از تلاش‌های صورت‌گرفته، بر ضرورت افزایش هم‌افزایی و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌ها برای ارتقای عملکرد تأکید کرد.



در ابتدای این جلسه، گزارش عملکرد حوزه‌های قضائی پارس‌آباد، اصلاندوز و تازه‌کند در چارچوب برنامه تحول و تعالی ارائه شد. همچنین معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری استان، با تشریح شاخص‌های ارزیابی، به بررسی نقاط قوت و ضعف واحدهای قضائی پرداخت.



رئیس کل دادگستری استان اردبیل با تأکید بر اهمیت پایبندی به زمان‌بندی تعیین‌شده اظهار داشت: تحقق اهداف کلان دستگاه قضائی نیازمند عزم راسخ، برنامه‌ریزی دقیق و تلاش مضاعف تمامی مجموعه‌هاست و انتظار می‌رود تا پایان سال، فاصله موجود با شاخص‌های تعیین‌شده به حداقل برسد.



در پایان این بازدید، مقرر شد واحدهایی که عملکرد آن‌ها با اهداف برنامه تحول و تعالی فاصله دارد، با اولویت‌بندی و نظارت مستمر، اقدامات اصلاحی لازم را در دستور کار قرار دهند تا زمینه ارتقای کارآمدی و کیفیت خدمات قضائی فراهم شود.