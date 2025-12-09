به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین شمس ظهر سه شنبه در دیدار با رئیس کل دادگستری استان اردبیل اظهار کرد: اختصاص شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های محیط زیست گامی مثبت در راستای حفاظت بیشتر از محیط زیست است و موجب تسریع روند رسیدگی به تخلفات می‌شود.

وی صدور آرای سبز را یکی از اقدامات مؤثر در زمینه فرهنگسازی موضوع حفاظت از محیط زیست عنوان کرد و افزود: وجود چنین رویکردی در دستگاه قضا، مسیر ارتقا فرهنگ عمومی در زمینه حفاظت از محیط زیست را هموار می‌کند و خوشبختانه در استان اردبیل شاهد همکاری خوب قضات در این زمینه هستیم.

حجت الاسلام حسین کثیرلو رئیس کل دادگستری استان نیز با اشاره به اینکه حفظ محیط زیست فراتر از وظیفه سازمانی، یک تکلیف همگانی است اظهار داشت: در آموزه‌های دینی نیز وظیفه افراد برای مراقبت از نعمات الهی بسیار مورد تاکید است و اگر همه ی افراد در این حوزه احساس وظیفه کنند بسیاری از مشکلات قابل حل خواهد بود.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه استان اردبیل در حال صنعتی شدن است، ضروری است پیوست‌های زیست محیطی در تمام طرح‌ها مورد توجه جدی قرار بگیرد و برای اجرای قوانین و مقررات از تمام ظرفیت‌ها استفاده شود.

محیط بانان به عنوان ضابطان خاص دادگستری مورد حمایت دستگاه قضائی هستند

در ادامه دیدار، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان همچنین در دیدار با جلال آفاقی دادستان اردبیل با اشاره به رونمایی از سامانه جامع هوشمند مدیریت امور حقوقی، مجلس و قراردادهای سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: متمرکز کردن اطلاعات مربوط به پرونده‌های محیط زیستی، ارائه گزارش‌های آماری، حفظ امنیت اطلاعات، ثبت کامل اطلاعات پرونده‌های محیط زیستی، توزیع هوشمند پرونده‌ها و اطلاعیه‌ها به طرفین پرونده‌ها، امکان تعریف فرآیند حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست، ارجاع هوشمند پرونده‌ها به کارشناس مربوطه و تهیه پرونده الکترونیکی از جمله کارکردهای سامانه مذکور است.

آفاقی دادستان اردبیل نیز اظهار داشت: با توجه به نقش حفاظت از محیط زیست در سلامت عمومی جامعه، دادستانی حفاظت از محیط زیست را رسالت خود می‌داند و همچنین محیط بانان به عنوان ضابطان خاص دادگستری مورد حمایت دستگاه قضائی هستند.

دادستان اردبیل صدور احکام سبز را مورد تاکید قرار داد و از محیط زیست خواست جهت بازدارندگی هر چه بیشتر این احکام، در این حوزه همکاری لازم مشورتی را با قضات داشته باشند.

در پایان مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان به نمایندگی از رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از رئیس کل دادگستری استان و دادستان اردبیل به دلیل حمایت از محیط زیست تقدیر بعمل آورد.