به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی ظهر سه شنبه در نشستی به میزبانی مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی سمنان به ضرورت انجام مشاوره بین دانش آموزان تاکید کرد و اظهار داشت: به این منظور سامانه ۱۵۷۰ به صورت غیر حضوری ظرفیت خوبی برای مشاوره است.

وی از غربالگری سلامت روان بالغ بر ۹۰ درصد دانش آموزان متوسط اول و دوم استان خبر داد و افزود: هدف این اقدام رسیدگی فوری به دانش آموزان پر خطر است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان این آمار بین دانش آموزان ابتدایی ۵۰ درصد است، اظهار داشت: وضعیت دانش آموزان پر خطر به دقت مورد بررسی قرار گرفته و در صورت نیاز ارجاع‌های لازم انجام می‌شود.

شریفی با اشاره به اینکه در غربالگری دانش آموزان در چهار سطح قرمز، نارنجی، زرد و سبز طبقه بندی می‌شوند، تصریح کرد: برای دانش آموزان پر خطر پس از مصاحبه در مدرسه به مراکز مشاوره ارجاع داده می‌شود.

وی کمبود نیروی مشاور در برخی مدارس چالش اصلی این فرایند خواند و افزود: برای تکمیل این فرایند همراهی سایر نهادها و دستگاه‌های اجرایی نیز ضروری است.