به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی پیش از ظهر یکشنبه در نشست طرح ملی نماد «نظام مراقبت اجتماعی دانشآموزان» در آموزش و پرورش استان سمنان با تأکید بر غربالگری دقیق دانشآموزان دوره ابتدایی، انجام مصاحبه تشخیصی برای دانشآموزان پرخطر را فوری دانست.
وی بر ضرورت غربالگری دقیق دانش آموزان در استان تاکید کرد و از خانواده دانش آموزان ابتدایی درخواست کرد که نسبت به این موضوع سهل انگاری نکنند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با تقدیر از پیگیریهای انجامشده در حوزههای مشاوره و آموزش ابتدایی برای غربالگری دانشآموزان مقاطع مختلف، خواستار دقت و سرعت بیشتر در تکمیل فرآیند غربالگری دوره دبستان تا هفته اول دی ماه شد.
شریفی با اشاره به اهمیت مرحله مصاحبه تشخیصی برای دانشآموزانی که در غربالگری اولیه در معرض خطر تشخیص داده میشوند، بر فوریت انجام این مصاحبهها تأکید کرد و خواستار برنامهریزی دقیق، حتی در ایام امتحانات، با مشورت مشاوران برای انجام بهموقع مصاحبههای تشخیصی شد.
وی در ادامه، بر لزوم تخصیص اعتبار برای نیروهای مجری مصاحبههای تشخیصی تأکید و بیان کرد: این امر میتواند انگیزهبخش و باعث افزایش دقت و سلامت در انجام کار باشد. همچنین خواستار ادامه رصد و پایش روزانه طرح نماد، به ویژه برای پیگیری موارد فوریتی هستیم.
مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان در پایان، بر بهرهگیری از ظرفیت تمام دستگاههای عضو طرح نماد و ائتلاف مربوطه برای دستیابی به نتایج مطلوب در راستای کاهش آسیبهای اجتماعی تأکید کرد.
