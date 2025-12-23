غراوی: بندر گردشگری چمخاله آماده ورود به شبکه تردد دریایی مسافران است

میرمحمد غراوی در جریان بازدید از بندر چمخاله در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بندر چمخاله که متولی آن سازمان بنادر و دریانوردی کشور بوده و زیر نظر ادارهکل بنادر و دریانوردی استان گیلان مدیریت میشود، طی سالهای گذشته از محل اعتبارات ملی، شاهد احداث اسکله و حوضچه بوده و سرمایهگذاری قابل توجهی در این مجموعه انجام شده است.
پهلوگیری شناورهای گردشگری و اتصال دریایی شهرها
وی افزود: این اسکله برای پهلوگیری شناورهای گردشگری طراحی شده و امکان تردد کشتیهای مسافری، کاتاماران و اتوبوسهای دریایی از این بندر به سایر بنادر دارای اسکله، بهویژه بندر کاسپین در منطقه آزاد انزلی را فراهم میکند که نقش مهمی در توسعه گردشگری دریایی استان خواهد داشت.
تکمیل اراضی پشتیبان و زیرساختهای دسترسی
معاون عمرانی استانداری گیلان با اشاره به اراضی پشتیبان بندر چمخاله تصریح کرد: معابر اصلی این محدوده از اسکله تا اتصال به محورهای مواصلاتی شهرستان لنگرود احداث شده و عملیات آسفالت آنها در مراحل پایانی قرار دارد.
غراوی ادامه داد: همچنین طرحهای مربوط به ایجاد فضاهای گردشگری، ورزشی و اقامتگاههای موقت در این محدوده پیشبینی شده که با برنامهریزی انجامشده و پیگیریهای فرماندار شهرستان و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، اعتبارات مناسبی برای اجرای آنها در سال جاری اختصاص یافته است.
حمایت سازمان بنادر از سرمایهگذاری گردشگری
وی با قدردانی از حمایتهای سازمان بنادر و دریانوردی کشور گفت: جا دارد از آقای رسولی، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، بهدلیل نگاه ویژه به این پروژه و حمایت از سرمایهگذاری انجامشده قدردانی شود، چراکه این مجموعه میتواند در آینده به یکی از نقاط شاخص و جذاب گردشگری دریایی استان تبدیل شود.
حمایت از گردشگری ترکیبی در سواحل گیلان
غراوی در بخش دیگری از سخنان خود به ابلاغ مصوبه اخیر هیئت وزیران در حوزه گردشگری اشاره کرد و افزود: دولت شیوهنامهای تحت عنوان استفاده از ظرفیتهای گردشگری ترکیبی در محدوده و حریم شهرها و روستاها ابلاغ کرده که بر اساس آن، امکان استقرار هتلها، اقامتگاهها، رستورانها و واحدهای پذیرایی تحت ضوابط مشخص فراهم شده است.
وی خاطرنشان کرد: همه استانها مکلف شدهاند در راستای این مصوبه، از توسعه گردشگری حمایت کنند و در گیلان نیز بر اساس تأکید استاندار محترم، رویکرد اصلی ما حمایت و تقویت فعالیتهای گردشگری بهویژه در محور ساحلی استان است.
چشمانداز توسعه گردشگری دریایی
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان در پایان اظهار امیدواری کرد: با تکمیل زیرساختهای بندر چمخاله و بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه اقامت، خدمات و حملونقل دریایی، شاهد رونق گردشگری و ایجاد فضایی پویا و شاداب در این منطقه باشیم.
