نخستین روز زمستان؛ مصرف گاز خانگی ۶۵۵ میلیون مترمکعب

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی الگوی مصرف نشان میدهد سهم بخش خانگی و تجاری در شبکه گاز کشور با افزایش برودت هوا روندی صعودی را پیش گرفته است، بهطوری که بنا بر آمار شرکت ملی گاز ایران، مصرف گاز در بخشهای خانگی، تجاری و صنایع جز در دوشنبه (یکم دی) به ۶۵۵.۷۱ میلیون مترمکعب رسیده است.
بر اساس این آمار، سهم عمده مصرف گاز در کشور همچنان مربوط به بخشهای خانگی و تجاری است که در فصل سرد سال با افزایش تقاضا روبهرو میشود. در مقابل، سایر بخشهای مصرفکننده از جمله نیروگاهها و صنایع عمده سهم کمتری از گاز تحویلی را به خود اختصاص دادهاند.
بنا بر تأکید شرکت ملی گاز ایران، مدیریت مصرف در بخشهای خانگی و تجاری نقش تعیینکنندهای در پایداری شبکه و تأمین نیاز سایر بخشها دارد. این شرکت از مشترکان خواسته است با رعایت الگوهای بهینه مصرف، زمینه استمرار تأمین پایدار گاز در سراسر کشور را فراهم کنند.
