مصرف ۶۳۹ میلیون مترمکعب گاز در بخش‌ خانگی

به گزارش خبرگزاری مهر، آمارهای رسمی شرکت ملی گاز ایران نشان می‌دهد مصرف گاز در بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع جز در ۱۵ دی به ۶۳۹ میلیون مترمکعب رسیده که نسبت به روزهای گذشته کاهش اندکی نشان می‌دهد.

با وجود این کاهش اندک، بخش‌های خانگی و تجاری همچنان سهم عمده‌ای از مصرف گاز کشور را به خود اختصاص می‌دهند، در حالی که نیروگاه‌ها و صنایع عمده سهم کمتری از گاز تحویلی دارند.

رعایت الگوی مصرف و استفاده از تجهیزات استاندارد گرمایشی نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ پایداری شبکه گازرسانی و جلوگیری از افزایش بار شبکه در دوره‌های اوج مصرف دارد.

شرکت ملی گاز ایران تأکید کرده است: مدیریت مصرف در بخش‌های خانگی و تجاری نقش تعیین‌کننده‌ای در پایداری شبکه و تأمین نیاز سایر بخش‌ها دارد. این شرکت از مشترکان خواسته است با رعایت الگوهای بهینه مصرف و صرفه‌جویی، زمینه استمرار تأمین پایدار گاز در سراسر کشور را فراهم کنند.