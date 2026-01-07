  1. اقتصاد
۱۷ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۲۷

مصرف ۶۳۹ میلیون مترمکعب گاز در بخش‌ خانگی

مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء همزمان با پایداری برودت هوا در ۱۵ دی‌ به ۶۳۹ میلیون مترمکعب رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، آمارهای رسمی شرکت ملی گاز ایران نشان می‌دهد مصرف گاز در بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع جز در ۱۵ دی به ۶۳۹ میلیون مترمکعب رسیده که نسبت به روزهای گذشته کاهش اندکی نشان می‌دهد.

با وجود این کاهش اندک، بخش‌های خانگی و تجاری همچنان سهم عمده‌ای از مصرف گاز کشور را به خود اختصاص می‌دهند، در حالی که نیروگاه‌ها و صنایع عمده سهم کمتری از گاز تحویلی دارند.

رعایت الگوی مصرف و استفاده از تجهیزات استاندارد گرمایشی نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ پایداری شبکه گازرسانی و جلوگیری از افزایش بار شبکه در دوره‌های اوج مصرف دارد.

شرکت ملی گاز ایران تأکید کرده است: مدیریت مصرف در بخش‌های خانگی و تجاری نقش تعیین‌کننده‌ای در پایداری شبکه و تأمین نیاز سایر بخش‌ها دارد. این شرکت از مشترکان خواسته است با رعایت الگوهای بهینه مصرف و صرفه‌جویی، زمینه استمرار تأمین پایدار گاز در سراسر کشور را فراهم کنند.

فاطمه صفری دهکردی

