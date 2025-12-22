مصرف ۷۸ درصد از گاز شبکه در بخش خانگی و تجاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، بررسی الگوی مصرف نشان میدهد که سهم بخش خانگی و تجاری در شبکه گاز کشور با افزایش برودت هوا روندی صعودی را پیش گرفته است؛ بهطوری که بنا بر آمار شرکت ملی گاز ایران، مصرف گاز در بخشهای خانگی، تجاری و صنایع جز در یکشنبه (۳۰ آذر) به ۶۷۲ میلیون مترمکعب رسید که این میزان مصرف معادل ۷۸ درصد از کل گاز تحویلی به شبکه کشور است.
بر اساس این آمار، سهم عمده مصرف گاز در کشور همچنان مربوط به بخشهای خانگی و تجاری است که در فصل سرد سال با افزایش تقاضا روبهرو میشوند. در مقابل، سایر بخشهای مصرفکننده از جمله نیروگاهها و صنایع عمده سهم کمتری از گاز تحویلی را به خود اختصاص دادهاند.
بنا بر تأکید شرکت ملی گاز ایران، مدیریت مصرف در بخشهای خانگی و تجاری نقش تعیینکنندهای در پایداری شبکه و تأمین نیاز سایر بخشها دارد. این شرکت از مشترکان خواسته است با رعایت الگوهای بهینه مصرف، زمینه استمرار تأمین پایدار گاز در سراسر کشور را فراهم کنند.
نظر شما