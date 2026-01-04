  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۰۲

۶۲۱ میلیون مترمکعب گاز در بخش خانگی مصرف شد

مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء همزمان با پایداری برودت هوا در ۱۳ دی‌، ۶۲۱ میلیون مترمکعب ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی الگوی مصرف گاز در شبکه سراسری کشور نشان می‌دهد سهم بخش‌های خانگی و تجاری همچنان بالاست و افزایش تقاضا در روزهای اوج فصل سرد سال ادامه دارد.

بر اساس آمار شرکت ملی گاز ایران، مصرف گاز در بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع جز در ۱۳ دی به ۶۲۱ میلیون مترمکعب رسید که نسبت به روزهای گذشته تغییر چندانی را نشان نمی‌دهد؛ با وجود این، بخش‌های خانگی و تجاری همچنان سهم عمده‌ای از مصرف گاز کشور را به خود اختصاص می‌دهند.

شرکت ملی گاز ایران تأکید کرده است: مدیریت مصرف در بخش‌های خانگی و تجاری نقش تعیین‌کننده‌ای در پایداری شبکه و تأمین نیاز سایر بخش‌ها دارد. این شرکت از مشترکان خواسته است با رعایت الگوهای بهینه مصرف و صرفه‌جویی، زمینه استمرار تأمین پایدار گاز در سراسر کشور را فراهم کنند.

کد خبر 6712086
فاطمه صفری دهکردی

