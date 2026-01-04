۶۲۱ میلیون مترمکعب گاز در بخش خانگی مصرف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی الگوی مصرف گاز در شبکه سراسری کشور نشان میدهد سهم بخشهای خانگی و تجاری همچنان بالاست و افزایش تقاضا در روزهای اوج فصل سرد سال ادامه دارد.
بر اساس آمار شرکت ملی گاز ایران، مصرف گاز در بخشهای خانگی، تجاری و صنایع جز در ۱۳ دی به ۶۲۱ میلیون مترمکعب رسید که نسبت به روزهای گذشته تغییر چندانی را نشان نمیدهد؛ با وجود این، بخشهای خانگی و تجاری همچنان سهم عمدهای از مصرف گاز کشور را به خود اختصاص میدهند.
شرکت ملی گاز ایران تأکید کرده است: مدیریت مصرف در بخشهای خانگی و تجاری نقش تعیینکنندهای در پایداری شبکه و تأمین نیاز سایر بخشها دارد. این شرکت از مشترکان خواسته است با رعایت الگوهای بهینه مصرف و صرفهجویی، زمینه استمرار تأمین پایدار گاز در سراسر کشور را فراهم کنند.
نظر شما