جزئیاتی از زندگی و مسیر نظامی رئیس ستاد ارتش لیبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه، محمد الحداد همراه با چهار نفر از همراهانش در حادثه سقوط هواپیما کشته شد. وی از زمان انتصابش به ریاست ستاد ارتش تا لحظه مرگ، یکی از مهم‌ترین حامیان وحدت ارتش لیبی بود.

روز سه‌شنبه، «علی یرلی‌کایا» وزیر کشور ترکیه اعلام کرد که نیروهای ما موفق شدند به محل سقوط هواپیمایی برسند که رئیس ستاد ارتش لیبی و چهار نفر دیگر را حمل می‌کرد.

به گفته او، لاشه هواپیما در فاصله ۲ کیلومتری روستای «کسیک کاواک» در منطقه «هیمنه» نزدیک آنکارا پیدا شد؛ این هواپیما پس از برخاستن از فرودگاه «اسن‌بوگا» در مسیر طرابلس سقوط کرده بود.

زندگی و مسیر نظامی

محمد الحداد اهل مصراته در غرب لیبی و متولد ۱۹۶۶ بود.

در سال ۱۹۸۵ وارد دانشکده نظامی طرابلس شد و فارغ‌التحصیل گردید.

در سال ۲۰۲۰، «فائز السراج» رئیس وقت شورای ریاستی، او را پس از ارتقای درجه به عنوان رئیس ستاد ارتش لیبی منصوب کرد.

پیش از این سمت، فرمانده منطقه نظامی مرکزی و فرمانده لواء الحلبوص (بزرگ‌ترین یگان نظامی مصراته) بود.

نقش و دستاوردها

الحداد از زمان انتصابش تا لحظه مرگ، یکی از حامیان اصلی پروژه وحدت ارتش لیبی بود.

تنها سه ماه پس از آغاز کار، با «عبدالرزاق الناظوری» رئیس ستاد نیروهای شرق لیبی در شهر سرت دیدار کرد؛ اقدامی که به‌عنوان گامی برای پایان دادن به شکاف نظامی شرق و غرب تعبیر شد.

او نقش فعالی در کمیته نظامی مشترک ۵+۵ داشت؛ کمیته‌ای متشکل از نمایندگان نظامی شرق و غرب که تحت نظارت سازمان ملل برای اجرای آتش‌بس ۲۰۲۰ و وحدت ارتش فعالیت می‌کند.

با وجود اختلافات عمیق میان نیروهای شرق و غرب، هیچ‌گاه موضع‌گیری تندی علیه طرف مقابل نداشت.

روابط خارجی

الحداد تلاش زیادی برای تقویت ارتش لیبی از طریق همکاری‌های بین‌المللی انجام داد:

ترکیه: چندین سفر رسمی، از جمله بازدید از یک ناو جنگی ترکیه در سال ۲۰۲۱.

ایتالیا: مشارکت در امضای توافق نظامی برای آموزش نیروهای ویژه لیبی در سال ۲۰۲۳.

آمریکا: دیدار با فرماندهان «آفریکوم» در ژوئیه ۲۰۲۴ برای تقویت امنیت مرزی و وحدت ارتش.

نام او همچنین در دفاع از طرابلس در سال ۲۰۱۹ و مدیریت چندین بحران امنیتی در غرب لیبی برجسته شد.

حادثه مرگبار

این مسیر با حادثه سقوط هواپیما پایان یافت.

عبدالحمید الدبیبه، نخست‌وزیر دولت وحدت ملی، با انتشار پیامی در فیس‌بوک، درگذشت الحداد و همراهانش شامل الفیتوری غریبیل (رئیس ستاد نیروهای زمینی)، محمود القطیوی (رئیس سازمان صنایع نظامی)، محمد العصاوی دیاب (مشاور رئیس ستاد) و محمد محجوب (عکاس دفتر رسانه‌ای ستاد) را تسلیت گفت.

او این حادثه را «مصیبت بزرگ» خواند و تأکید کرد که کشور و ارتش لیبی مردانی را از دست دادند که با اخلاص و انضباط خدمت کردند.

دولت وحدت ملی لیبی نیز سه روز عزای عمومی اعلام و وزارت دفاع را مأمور اعزام هیئتی رسمی به آنکارا برای بررسی ابعاد حادثه کرد.