۳۲ مهاجر بنگلادشی در سواحل لیبی نجات یافتند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از الجزیره، این آژانس گزارش داد که همه مهاجران سوار بر قایق نجات یافته و به مرکز بازداشت و پذیرش البیضا منتقل شدند و در آنجا کمکهای اولیه و مراقبتهای پزشکی لازم را دریافت کردند. برخی از مهاجران جراحات جزئی برداشتند.
این آژانس اعلام کرد که این حادثه ناشی از شرایط نامساعد جوی بوده است.
این بیانیه همچنین در مورد خطرات مهاجرت از طریق دریا هشدار داد و به اصطلاح قایقهای مرگ را به عنوان تهدیدی جدی برای جان انسانها، به ویژه در شرایط ناپایدار جوی و ناوبری، توصیف کرد.
لیبی به دلیل نزدیکی جغرافیایی به اروپا و خط ساحلی طولانی مدیترانه، مدتهاست که نقطه اصلی ترانزیت مهاجران غیرقانونی بوده است.
