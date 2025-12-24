الجزیره بررسی کرد؛ دلایل احتمالی سقوط هواپیمای مقام نظامی لیبی

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت شبکه الجزیره گزارش داد: تحقیقات ترکیه در خصوص حادثه سقوط هواپیمای محمد الحداد رئیس ستاد کل ارتش لیبی و همراهانش نزدیک آنکارا ادامه دارد. تحلیلگران و کارشناسان به سناریوهای مربوط به علت وقوع این حادثه اشاره می‌کنند و احتمال رخ دادن اختلال فنی را قوی می‌دانند.

جاهد توز مشاور سابق نخست وزیر ترکیه و کارشناس امور خاورمیانه در این خصوص گفت که اطلاعات رسمی تاکنون به این نکته اشاره دارند هواپیمای مذکور بعد از گذشت ۳۵ دقیقه از بلند شدن از باند آنکارا درخواست فرود اضطراری کرد؛ قبل از آنکه تماس با این هواپیما قطع شود و در منطقه هیمانا نزدیک آنکارا سقوط کند.

وی اضافه کرد که تمام فرودگاه‌های نزدیک، آماده پذیرش این هواپیما بودند اما فرصت فرود اضطراری مهیا نشد. به احتمال زیاد وقوع اختلال فنی در سیستم‌های الکترونیکی این هواپیما باعث سقوط آن شد و کارشناسان در حالی بررسی این موضوع هستند.

توز در عین حال گفت که با توجه به تحولات منطقه‌ای و بین المللی کنونی، تمام سناریوها قابل بررسی هستند اما نشانه‌های اولیه حاکی از آن است که طرف‌های ترک به سمت فرضیه اختلال فنی گرایش دارند.

النور شفیق مشاور سابق رئیس جمهور ترکیه نیز گفت که به دلیل نزدیکی این کشور به لیبی وقوع چنین حادثه‌ای غم بار است. خلبان از وقوع اختلال فنی خبر داده و خواهان بازگشت به باند فرودگاه شده بود. این واقعه قبل از پنهان شدن هواپیما از صفحه رادارها رخ داد و بعد از سقوط یک انفجار بزرگ که احتمالاً ناشی از آتش گرفتن سوخت هواپیما بود رخ داد. تحقیقات در خصوص بررسی‌های فنی هواپیما و طرف‌های ناظر بر آن در جریان است.

روز گذشته امدادگران ترکیه‌ای لاشه هواپیمایی را که رئیس ستاد کل ارتش لیبی در آن حضور داشت و از صفحه رادار ناپدید شده بود، در نزدیکی آنکارا پیدا کردند.

یک منبع دولتی به الجزیره گفت که آنکارا به طرف لیبیایی اطلاع داده است که تمامی سرنشینان هواپیما جان باخته‌اند و اجساد و بقایای لاشه هواپیما پیدا شده است.

نخست‌وزیر دولت وحدت ملی لیبی اعلام کرد که سپهبد الفتوری غریبیل رئیس ستاد نیروی زمینی ارتش لیبی و سرتیپ محمد القطیوی رئیس سازمان صنایع نظامی لیبی و تعدادی از محافظانش در جریان این سانحه هوایی کشته شدند.

محمد علی الحداد، رئیس ستاد ارتش لیبی روز گذشته با وزیر دفاع ترکیه یاشار گولر و همتای ترکیه‌ای خود، ژنرال سلجوق بایراکتاروغلو، دیدار کرده بود.

گفته می‌شود که رئیس ستاد کل ارتش لیبی برای مذاکره درخصوص مواضع ترکیه درباره معاهده دریایی با این کشور به ترکیه سفر کرده بود، اما ارتباط برج مراقبت با هواپیمای او قطع شد.