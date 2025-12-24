گرانی «تجهیزات مصرفی» بیماران کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، از وقتی زمزمههای حذف ارز ۲۸۵۰۰ برای کالاهای سلامت به گوش رسید، فعالان و کارشناسان اقتصاد سلامت، نگرانی خود را از ایجاد بحران در حوزه سلامت، ابراز کردند. همانطور که وقتی ارز ۲۸۵۰۰ جایگزین ارز ۴۲۰۰ شد.
روز گذشته با تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ از سوی رئیس جمهوری به مجلس شورای اسلامی، شنیده میشود که ارز ۲۸۵۰۰ برای کالاهای سلامت حذف شده است.
شاید در نگاه اول، نگرانیها متوجه «دارو» شود، اما به نظر میرسد باید از هم اکنون نگران تجهیزات مصرفی بیماران بستری در بیمارستانها باشیم. بررسیها نشان میدهد بیش از ۸۰ درصد بستریها در بخش دولتی صورت میپذیرد و همین موضوع میتواند زنگ خطری برای عدم دسترسی و گرانی تجهیزات مصرفی بیماران بستری باشد.
زنگ خطر افزایش قیمت تجهیزات پزشکی
محمد مهدی علاالدین، معاون فنی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو، با اشاره به حذف ارز ترجیحی نوع یک تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۴، گفت: وقتی موضوع تغییر ارز ترجیحی نوع دو با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان مطرح است، ضروری است تمهیدات لازم به گونهای اتخاذ شود که آثار این تغییر به حداقل برسد و پرداختی از جیب بیمار افزایش نیابد.
وی تأکید کرد: هرگونه تغییر در نرخ ارز تجهیزات پزشکی باید همراه با پیشبینی منابع پایدار و اختصاص اعتبارات کافی به بیمهها انجام شود تا فشار مالی به مردم منتقل نشود.
معاون فنی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو، با عنوان این مطلب که تأخیر در پرداخت مطالبات از سوی سازمان هدفمندی یارانهها و بیمهها، توان مالی بیمارستانها را بهشدت کاهش داده است، افزود: در صورت تداوم این روند، برخی بیمارستانها ممکن است به دلیل کمبود نقدینگی، امکان خرید تجهیزات پزشکی خاص را نداشته باشند و بیماران برای تأمین این اقلام به شرکتها ارجاع داده شوند.
در همین حال، علیرضا چیذری رئیس هیئت مدیره انجمن تولید، تأمین، توزیع و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی و دارویی استان تهران، با عنوان این مطلب که انبارهای تجهیزات پزشکی مصرفی با ارز ۴۲۰۰ خالی شدهاند، گفت: باطری قلب از قیمت ۳۰ تا ۷۰ میلیون تومان به ۳۰۰ تا ۷۰۰ میلیون رسیده است. دریچه قلبی از حدود ۱۵۰ میلیون تومان به مرز یک میلیارد تومان رسیده است.
وی ادامه داد: بیمههای پایه نتوانستهاند جهش قیمتها را حمایت کنند. بیمههای تکمیلی هم نمیتوانند تعهد پرداختهای خود را بالا ببرند، چون دریافتی آنها بر اساس حقوق کارمندان است.
چیذری افزود: وضعیت بسیار بدی ایجاد شده و سهم پرداختی بیماران بابت هزینههای درمان از ۵۰ درصد به ۷۰ درصد رسیده است.
در حالی که شاهد افزایش قیمت تجهیزات پزشکی، به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ بودیم، این احتمال دور از ذهن نیست که در سال آینده هم به همین تناسب، با گرانی سرسام آور این کالاهای حیاتی، مواجه شویم.
