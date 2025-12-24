  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳ دی ۱۴۰۴، ۵:۳۳

حمله وزیر صهیونیست به قطر

وزیر رژیم اسرائیل، قطر را هدف حمله لفظی قرار داد و حمله اخیر به این کشور را «اقدامی درست» خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روزنامه القدس العربی، عمیخای شیکلی وزیر امور مهاجران رژیم صهیونیستی از حزب لیکود، شامگاه سه‌شنبه قطر را مورد انتقاد شدید قرار داد و گفت تلاش اسرائیل برای ترور رهبران حماس در دوحه «اقدامی صحیح» بوده است؛ این در حالی است که بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم اسرائیل پیش‌تر بابت این حمله از قطر عذرخواهی کرده بود.

شیکلی در گفت‌وگو با رادیوی عبری «103FM»، قطر را «پایتخت اخوان‌المسلمین» و «واسطه‌ای ناعادلانه» توصیف کرد و مدعی شد این کشور مانع پیشرفت در پرونده تبادل اسرا شده است.

او افزود: «اسرائیل در تلاش اخیر برای ترور رهبران حماس در قطر درست عمل کرد و این نوع رابطه باید با قطر برقرار شود.»

این اظهارات پس از آن مطرح شد که ارتش رژیم اسرائیل در ۹ سپتامبر گذشته حمله هوایی به دوحه انجام داد. در این حمله یک نیروی امنیتی قطری کشته شد و چند نفر دیگر از جمله اعضای دفتر رهبران حماس جان باختند. قطر این اقدام را نقض آشکار حاکمیت خود دانست و حق پاسخگویی را محفوظ اعلام کرد.

در پی این حمله، نتانیاهو در ۲۹ سپتامبر طی تماس تلفنی با نخست‌وزیر قطر و با حضور دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بابت نقض حاکمیت قطر و کشته شدن نیروی امنیتی این کشور عذرخواهی کرد.

حمله رژیم اسرائیل به خاک قطر با محکومیت گسترده عربی و بین‌المللی روبه‌رو شد و بسیاری آن را نقض قوانین بین‌المللی دانستند.

کد خبر 6700026

