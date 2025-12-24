آشوبی: حل معضلات محیط زیستی گیلان نیازمند راهکارهای علمی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی آشوبی صبح چهارشنبه در مراسم نکوداشت هفته پژوهش و فناوری در دانشکده پرستاری لاکان رشت ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار کرد: هر ساله این مراسم با بزرگداشت یکی از چهره‌های شاخص و برجسته همراه است.

وی گفت: دانشگاه علوم پزشکی گیلان دارای ۵۵۰ عضو هیئت علمی، ۸۱ استاد، ۱۵۶ دانشیار، ۱۹ مربی و ۹ مرکز قطعی علمی تحقیقاتی، دو واحد توسعه و ۱۰ هسته تحقیقاتی است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به نقاط ضعف و قوت تصریح کرد: استان گیلان دارای چالش‌های متعددی از جمله آلودگی رودخانه‌ها، تالاب‌ها و زباله است که تاکنون توسط محققین چاره‌اندیشی نشده است این در حالی است که ۶۲ نفر از اعضای هیئت علمی فاقد مقاله علمی هستند.

آشوبی افزود: با این وجود فرهیختگان فراوانی داریم و با توانمندی‌ها و ظرفیت‌های خوبی که در استان وجود دارد آینده روشن است و تاکنون اقدامات خوبی صورت گرفته است.

وی گفت: دانشکده داروسازی یکی از دانشگاه‌های نمونه در سطح استان است از طرفی با تأمین تجهیزات بسیاری از اقدامات درمانی و تشخیصی در داخل استان صورت می‌گیرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان افزود: دانشگاه علوم‌پزشکی گیلان دارای ۱۹ عضو هیئت علمی است که اساتید دانشکده داروسازی از نیروهای توانمند هستند که در جهت ارتقای آموزشی می‌توانند مؤثر باشند.