آزار دختر ۱۷ ساله پس از آشنایی در فضای مجازی؛ متهم دستگیر شد

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی پایتخت از دستگیری مردی خبر داد که پس از فریب یک دختر ۱۷ ساله در فضای مجازی و انتقال او به منزلی در شرق تهران، اقدام به آزار وی کرده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مرتضی نثاری، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی پایتخت اظهار داشت: در اواخر آذر ماه امسال دختری ۱۷ ساله با هویت معلوم، با ارائه پرونده‌ای از شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک تهران به اداره شانزدهم پلیس آگاهی مراجعه و اعلام کرد که در اوایل مردادماه سال جاری به‌دلیل اختلافات خانوادگی از منزل پدری خود در شهرهای شمالی خارج شده و به تهران آمده است.

وی افزود: شاکیه مدت کوتاهی را در پارک‌ها و پایانه‌های مسافربری سپری کرده و در فضای مجازی با فردی آشنا می‌شود که خود را مدیرعامل یک شرکت معرفی و با فریب، وی را به منزلی در شهرستان‌های شرقی تهران منتقل می‌کند.

به گفته این مقام انتظامی، متهم در یکی از شب‌ها با تهدید و اجبار اقدام به آزار شاکیه کرده و سپس وی را از منزل بیرون می‌کند.

سرهنگ نثاری با اشاره به اینکه متهم پس از وقوع جرم متواری شده بود، گفت: با دستور مقام قضائی و علی‌رغم طرح اولیه پرونده در حوزه شهرستان مورد نظر، رسیدگی مجدد به‌منظور تسهیل روند پیگیری و حمایت از شاکیه به اداره شانزدهم پلیس آگاهی ارجاع شد.

وی ادامه داد: در جریان تحقیقات گسترده پلیسی، متهم با شگردهای اطلاعاتی و پلیسی در میدان منیریه تهران شناسایی و در عملیات کارآگاهان پلیس آگاهی دستگیر شد.

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی پایتخت تصریح کرد: بررسی‌ها نشان داد هویت اصلی متهم فرزاد است که دارای سوابق متعدد سرقت منزل بوده و پیش‌تر نیز بارها توسط پلیس دستگیر شده است.

سرهنگ نثاری در پایان گفت: متهم در ابتدا منکر جرم بود که پس از مواجهه حضوری با شاکیه و ارائه مستندات، به بزه ارتکابی اعتراف و با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شد.

