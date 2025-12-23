به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پهلوانی نسب اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره تیراندازی در یکی از محله‌های گرگان که موجب نگرانی و ایجاد احساس ناامنی در میان شهروندان شده بود، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران دایره اطلاعات کلانتری ۱۱ قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۱ با اشراف اطلاعاتی عامل تیراندازی را شناسایی و در عملیاتی ضربتی وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان گرگان با بیان اینکه در بازرسی از مخفیگاه متهم یک قبضه سلاح کلت کمری غیرمجاز کشف شده است، گفت: متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانون تحویل مراجع قضائی شد.

وی افزود: پلیس همواره با افرادی که بخواهند به هر طریقی اقدام به قدرت نمایی و مختل کردن نظم و امنیت عمومی مردم کنند، مقتدرانه و در چهارچوب قانون برخورد خواهد کرد.

پهلوانی نسب اظهار کرد: امنیت شهروندان خط قرمز پلیس است و به هیچ عنوان اجازه جولان به قانون شکنان داده نخواهد شد.