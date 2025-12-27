سارق مطب دندانپزشکی دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد افشار سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت بیان داشت: طی گزارش یکی از مدیران دندانپزشکی سطح حوزه استحفاظی مبنی بر سرقت تجهیزات گران قیمت و ایمپلنت‌ها به کلانتری ۱۳۳ شهر زیبا، تیم عملیات این کلانتری تحقیقات خود را برای دستگیری عامل این سرقت‌ها آغاز کرد.

این مقام انتظامی اضافه کرد: مأموران در تحقیقات پلیسی و بازبینی دوربین‌های مداربسته در مطب دندانپزشکی به یکی از پرسنل آنجا مشکوک و متوجه اظهارات ضد و نقیض وی شدند که با بازجویی‌های فنی مأموران پلیس به جرم خود اعتراف کرد.

سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت افزود: این متهم با سوءاستفاده از اعتماد مدیر دندانپزشکی، ایمپلنت‌ها را سرقت و در دندانپزشکی های سطح شهر به فروش می رسانده است.

سرهنگ افشار در پایان گفت: متهم به همراه پرونده تشکیل شده و اعترافات خود برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی تحویل داده شد.

سرهنگ محمد افشار به شهروندان توصیه کرد: کارفرمایان و شهروندان توجه داشته باشند که همیشه افراد مورد اعتماد و امین را برای اداره اماکن و اصناف خود در نظر بگیرند و در صورت وقوع هرگونه سرقت موضوع را سریعاً از طریق سامانه ۱۱۰ با پلیس به اشتراک بگذارند.