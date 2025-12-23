  1. استانها
  2. فارس
۲ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۴۱

منزل فروشنده مواد مخدر شیشه و هروئین در داراب فارس پلمب شد

منزل فروشنده مواد مخدر شیشه و هروئین در داراب فارس پلمب شد

داراب-فرمانده انتظامی داراب از دستگیری ۳ نفر خرده فروش و کشف ۲۲۳ بسته موادمخدر از نوع شیشه و هروئین و آماده فروش از منزلی در یکی از محلات آلوده این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیدرحمان هاشمی عصر سه‌شنبه گفت: در راستای اجرای طرح آرامش با محوریت برخورد با فروشندگان مواد مخدر در محلات آلوده و جرم خیز و در پی گزارشات و نارضایتی‌های متعدد شهروندان مبنی بر اینکه فردی در منزل شخصی خود اقدام به فروش مواد مخدر از نوع شیشه و هروئین می‌نماید و تردد معتادین در محل باعث بر هم زدن آرامش اهالی گردیده است، لذا بررسی موضوع در دستور کار مأموران انتظامی کلانتری ۱۱ این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی صورت گرفته مشخص شد که گزارش واصله صحت داشته و شخصی که در این منزل سکونت دارد، چندین بار به علت فروش مواد مخدر دستگیر شده که نهایتاً پس از هماهنگی قضائی از محل مورد نظر بازرسی به عمل آمد و ۲۲۳ بسته مواد مخدر از نوع شیشه و هروئین و آماده فروش کشف و ۳ نفر در این خصوص دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی داراب ضمن اشاره به استمرار طرح آرامش و تشدید برخورد با این افراد، تصریح کرد: طی هماهنگی به عمل آمده با دادستان شهرستان و با توجه به اینکه این منزل مکانی دائمی برای فروش مواد مخدر شده بود، درب‌های ورودی محل با جوشکاری پلمب شد.

کد خبر 6699743

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها