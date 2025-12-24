موشک هندی ماهواره موبایل هوشمند بلوبرد را به مدار زمین برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، بلوبرد ۶ که توسط شرکت آمریکایی «ای اس تی اسپیس موبایل» ساخته شده، همراه موشک هندی LVM۳ از مقر فضایی ساتیش دوان در ساعت ۳:۲۵ دقیقه بامداد امروز به وقت گرینویچ به فضا پرتاب شد.
این موشک ۱۵.۵ دقیقه پس از پرتاب، ماهواره بلوبرد ۶ را طبق برنامه ریزی به ارتفاع حدوداً ۵۲۱ کیلومتری زمین برد.
شرکت ای اس تی اسپیس موبایل مشغول ساخت خوشهای از ماهوارهها در مدار پایین زمین است که سرویس پهنای باند اینترنت را به طور مستقیم به موبایلهای استاندارد روی زمین میتاباند.
این شرکت تاکنون شش ماهواره عملیاتی به مدار زمین فرستاده که پنج مورد آنها همراه یک موشک فالکون ۹ متعلق به اسپیس ایکس در سپتامبر ۲۰۲۴ میلادی به فضا پرتاب شدند. ماهوارههای قبلی یعنی بلوبرد یک تا پنج مجهز به آنتنهای ارتباطی با پوشش ۶۴.۴ مترمربعی هستند که تا پیش از این بزرگترین آنتن باز شده در مدار پایین زمین به حساب میآمدند.
اما بلوبرد ۶ این رکورد را می شکند و نخستین ماهوارهای اس تی اسپیس موبایل از نسل جدید است که آنتن آن حدود ۲۲۳ متر مربع را پوشش میدهد. در کل پرتاب بامداد امروز، نهمین عملیات موفقیت آمیز موشک سه قسمتی LVM۳ با ارتفاع ۴۳.۵ متر است که قدرتمندترین موشک هندی به حساب میآید. این ابزار پرتاب در دسامبر ۲۰۱۴ میلادی رونمایی شد و نرخ موفقیت آن تاکنون ۱۰۰ درصد بوده است.
بلوبرد ۶ که وزن آن به حدود ۶۱۰۰ کیلوگرم میرسد، سنگینتری محمولهای است که موشک LVM۳ تاکنون به مدار پایین زمین برده است.
