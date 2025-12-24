همکاری محیط زیست استان تهران و دانشکده دامپزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عباس نژاد مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: آغاز همکاری مشترک در زمینه حفاظت از تنوع زیستی، شناسایی و پایش بیماری‌ها در گونه‌های حیات وحش و پیشگیری از گسترش بیماری‌ها در زیستگاه‌های طبیعی از مهم‌ترین محورهای این نشست بود.

وی با تأکید بر نقش پژوهش‌های علمی در مدیریت حیات وحش اظهار داشت: در این جلسه مقرر شد پایان نامه‌های دانشجویی در مقاطع تحصیلات تکمیلی به سمت موضوعات کاربردی و مورد نیاز حوزه حفاظت از حیات وحش هدایت شود تا نتایج علمی آنها در تصمیم سازی‌های مدیریتی مورد استفاده قرار گیرد.

عباس نژاد ادامه داد: همچنین بر لحاظ شدن اولویت‌های پژوهشی اعلام شده از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران در برنامه‌های تحقیقاتی دانشکده دامپزشکی تأکید شد و استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات تخصصی این دانشکده در شناسایی و بررسی بیماری‌های حیات وحش در دستور کار قرار گرفت.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: این همکاری مشترک می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای سطح دانش تخصصی، پیشگیری از بحران‌های زیست محیطی و تقویت اقدامات حفاظتی در زیستگاه‌های استان تهران ایفا کند و گامی مهم در مسیر صیانت علمی و پایدار از حیات وحش باشد.