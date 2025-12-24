  1. استانها
  2. مازندران
۳ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۵۷

طرح‌های تخصصی برای جلوگیری از خشکیدگی میانکاله اجرا شد

ساری - استاندار مازندران با اشاره به کاهش سطح آب دریای خزر و تأثیر تغییرات اقلیمی، از اجرای طرح‌های تخصصی برای جلوگیری از خشکیدگی تالاب میانکاله خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی عصر چهارشنبه در جلسه بررسی وضعیت تالاب میانکاله با اشاره به عوامل مؤثر بر کاهش سطح آب دریای خزر اظهار کرد: پارامترهای متعددی از جمله افزایش دما، کاهش بارش و تغییرات اقلیمی در این روند تأثیرگذار است و به همین منظور جلسات تخصصی متعددی برای بررسی امکان پیشگیری و مدیریت این شرایط برگزار شده است.

وی با تشریح اقدامات اجرایی در دست انجام افزود: در حال حاضر حدود ۵۰۰ لیتر در ثانیه پساب فاضلاب شهر ساری وارد شبکه انتقال می‌شود که پس از طی فرآیندهای لازم، به زباله‌سوز، نیروگاه و در نهایت به تالاب میانکاله هدایت خواهد شد.

استاندار مازندران با بیان اینکه فعال‌سازی شبکه‌های فاضلاب در شهرهای گلوگاه، بهشهر و میاندورود نیز در دستور کار قرار دارد، گفت: این اقدامات با هدف تأمین منابع پایدار آبی برای تالاب میانکاله و جلوگیری از خشکیدگی آن انجام می‌شود.

یونسی‌رستمی ادامه داد: این طرح‌ها با پیشنهاد متخصصان دانشگاهی و تأیید مراجع بالادستی در حال اجراست و هدف اصلی آن‌ها حفظ پایداری اکوسیستم تالاب میانکاله است.

وی همچنین به موضوع حقابه محیط‌زیستی اشاره کرد و افزود: برای تأمین آب تالاب میانکاله مسیرهای مختلفی پیش‌بینی شده که از جمله آن‌ها ایجاد کانال در بخش‌های شرقی و غربی تالاب است که مراحل اجرایی آن آغاز شده و مصوبات لازم نیز اخذ شده است.

