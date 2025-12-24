به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی عصر چهارشنبه در جلسه بررسی وضعیت تالاب میانکاله با اشاره به عوامل مؤثر بر کاهش سطح آب دریای خزر اظهار کرد: پارامترهای متعددی از جمله افزایش دما، کاهش بارش و تغییرات اقلیمی در این روند تأثیرگذار است و به همین منظور جلسات تخصصی متعددی برای بررسی امکان پیشگیری و مدیریت این شرایط برگزار شده است.
وی با تشریح اقدامات اجرایی در دست انجام افزود: در حال حاضر حدود ۵۰۰ لیتر در ثانیه پساب فاضلاب شهر ساری وارد شبکه انتقال میشود که پس از طی فرآیندهای لازم، به زبالهسوز، نیروگاه و در نهایت به تالاب میانکاله هدایت خواهد شد.
استاندار مازندران با بیان اینکه فعالسازی شبکههای فاضلاب در شهرهای گلوگاه، بهشهر و میاندورود نیز در دستور کار قرار دارد، گفت: این اقدامات با هدف تأمین منابع پایدار آبی برای تالاب میانکاله و جلوگیری از خشکیدگی آن انجام میشود.
یونسیرستمی ادامه داد: این طرحها با پیشنهاد متخصصان دانشگاهی و تأیید مراجع بالادستی در حال اجراست و هدف اصلی آنها حفظ پایداری اکوسیستم تالاب میانکاله است.
وی همچنین به موضوع حقابه محیطزیستی اشاره کرد و افزود: برای تأمین آب تالاب میانکاله مسیرهای مختلفی پیشبینی شده که از جمله آنها ایجاد کانال در بخشهای شرقی و غربی تالاب است که مراحل اجرایی آن آغاز شده و مصوبات لازم نیز اخذ شده است.
استاندار مازندران با اشاره به کاهش سطح آب دریای خزر و تأثیر تغییرات اقلیمی، از اجرای طرحهای تخصصی برای جلوگیری از خشکیدگی تالاب میانکاله خبر داد و گفت: تأمین آب پایدار این تالاب از مسیرهای مختلف از جمله پساب تصفیهشده و حقابه محیطزیستی در دستور کار قرار دارد.
نظر شما