به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی صبح شنبه در رویداد ملی تنوع زیستی ایران با اشاره به چالشهایی نظیر تغییر کاربری جنگلهای هیرکانی، تکهتکه شدن زیستگاهها، فشار گردشگری، آلودگی دریای خزر و کاهش کارکردهای اکولوژیک تالاب میانکاله هشدار داد و بر ضرورت مدیریت و کاهش این تهدیدها تأکید کرد.
وی جلوگیری از اجرای پروژه پتروشیمی میانکاله، بهرهبرداری از کارخانه کمپوست بهشهر و زبالهسوز ساری و همچنین اتمام پروژههای مدیریت پسماند در قائمشهر، تنکابن و نور تا پایان سال را از اقدامات امیدبخش عنوان کرد و گفت: این دستاوردها نشان میدهد مازندران از مرحله بحرانپذیری عبور کرده و وارد مرحله اقدام، اصلاح و حکمرانی اجرایی در حوزه محیط زیست شده است.
استاندار مازندران نظام مدیریت آبهای سطحی و جمعآوری و تصفیه فاضلاب را دو رکن زیرساختی تعیینکننده در آینده محیط زیست استان دانست و از افزایش چشمگیر اعتبارات این حوزه در سال جاری خبر داد. به گفته وی، این جهش مالی نشاندهنده عزم دولت برای حل مسائل زیرساختی و بهبود کیفیت محیط زیست است.
یونسی رستمی با تأکید بر اینکه هیچ الگوی توسعهای که بر فرسایش سرمایههای طبیعی استوار باشد، پایدار نخواهد بود، خاطرنشان کرد: چارهای جز حرکت از مدیریتهای جزیرهای به حکمرانی یکپارچه اکولوژیک، از رویکردهای واکنشی به پیشگیری دادهمحور و از تصمیمهای کوتاهمدت به تقویت تابآوری زیستبوم نداریم.
