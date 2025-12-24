روستایی که برای دویست و چهل و چهارمین بار تخریب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، صهیونیست‌ها امروز چهارشنبه برای دویست و چهل و چهارمین بار در ۱۵ سال اخیر، روستای فلسطینی‌نشین عراقیب در منطقه نقب در جنوب فلسطین اشغالی را تخریب کردند.

عزیز الطوری عضو کمیته محلی دفاع از عراقیب گفت: نظامیان اسرائیلی به این روستا یورش بردند و برای دویست و چهل و چهارمین بار در ۱۵ سال اخیر، خانه‌های ساکنان آن را تخریب کردند. نظامیان اسرائیلی پدر سالخورده من شیخ صیاح الطوری را بازداشت کردند هرچند وی بعداً آزاد شد.

الطوری بر پافشاری ساکنان عراقیب برای بازسازی خانه‌های تخریب شده تاکید کرد.

وی گفت: مردم شروع به بازسازی ویرانی‌ها کرده‌اند، عراقیب باقی می‌ماند و ما کوچ نخواهیم کرد.

صهیونیست‌ها برای اولین بار در ژوئیه ۲۰۱۰ خانه‌های این روستا را که از چوب و پلاستیک و ورق‌های فلزی ساخته شده است، تخریب کردند.

کابینه رژیم صهیونیستی روستای عراقیب را به رسمیت نمی‌شناسد ولی ساکنان این روستا بر ماندن در آنجا به رغم تخریب مکرر خانه‌هایشان اصرار دارند.

اشغالگران به دنبال اخراج ساکنان این روستا با هدف تصاحب زمین‌های آنان هستند. تل آویو همچنین دهها روستای فلسطینی دیگر را در منطقه نقب به رسمیت نمی‌شناسد و هیچ گونه خدماتی به ساکنان آنها ارائه نمی‌کند.