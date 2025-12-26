حمیدرضا گودرزی، نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جایگاه فرهنگ در توسعه همه‌جانبه کشور اظهار کرد: فرهنگ، ستون اصلی شکل‌گیری رفتارهای اجتماعی، اخلاق عمومی و هویت ملی است. اگر بخواهیم جامعه‌ای پویا، قانون‌مدار و مسئولیت‌پذیر داشته باشیم، ناگزیر باید به حوزه فرهنگ توجه ویژه داشته باشیم و این توجه، بدون تقویت بودجه فرهنگی امکان‌پذیر نیست.

وی افزود: در بسیاری از مواقع، هنگام تدوین و تصویب بودجه سالانه، تمرکز اصلی بر حوزه‌هایی مانند اقتصاد، صنعت، عمران و معیشت مردم قرار می‌گیرد که البته همه این موارد مهم و ضروری است، اما نباید فراموش کنیم که فرهنگ زیربنای موفقیت همین بخش‌هاست. اقتصادی که بر پایه فرهنگ کار، مسئولیت‌پذیری و اخلاق بنا نشود، در نهایت با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط مناطق مختلف کشور، تصریح کرد: در شهرستان‌ها و مناطق کمتر برخوردار، ظرفیت‌های فرهنگی بسیار ارزشمندی وجود دارد که می‌تواند به تقویت سرمایه اجتماعی، کاهش آسیب‌های اجتماعی و ایجاد نشاط و امید در میان جوانان منجر شود. اما واقعیت این است که کمبود بودجه فرهنگی، مانع از بالفعل شدن این ظرفیت‌ها شده است.

گودرزی ادامه داد: بودجه فرهنگی باید به‌گونه‌ای تخصیص یابد که هم به زیرساخت‌های فرهنگی مانند کتابخانه‌ها، مراکز فرهنگی و هنری توجه شود و هم از فعالیت‌های نرم‌افزاری فرهنگی، آموزشی و هنری حمایت شود.

وی با تأکید بر نقش فرهنگ در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی گفت: بسیاری از آسیب‌های اجتماعی که امروز شاهد آن هستیم، ریشه در ضعف برنامه‌های فرهنگی دارد. اگر بتوانیم با استفاده از بودجه فرهنگی، برنامه‌های مؤثر برای آموزش، آگاهی‌بخشی و ارتقای سطح فرهنگی جامعه اجرا کنیم، در واقع از بروز بسیاری از مشکلات اجتماعی جلوگیری کرده‌ایم و این خود نوعی صرفه‌جویی در هزینه‌های آینده کشور است.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از نکات مهم در حوزه بودجه فرهنگی، توجه به عدالت در توزیع اعتبارات است. نباید تمام امکانات و منابع فرهنگی در مراکز بزرگ متمرکز شود. مناطق مختلف کشور، به‌ویژه شهرستان‌هایی مانند الیگودرز، نیازمند توجه ویژه هستند تا بتوانند متناسب با فرهنگ بومی و محلی خود برنامه‌های فرهنگی اثربخش اجرا کنند.

گودرزی افزود: مجلس شورای اسلامی وظیفه دارد در بررسی لوایح بودجه، نگاه راهبردی‌تری به حوزه فرهنگ داشته باشد. دفاع از افزایش سهم فرهنگ در بودجه، دفاع از سلامت اجتماعی، هویت ملی و آینده نسل‌های بعدی است. این موضوع نیازمند هم‌افزایی دولت و مجلس و همچنین مشارکت نخبگان و فعالان فرهنگی است.

وی در پایان تأکید کرد: تقویت بودجه فرهنگی کشور نباید به‌عنوان یک موضوع حاشیه‌ای دیده شود. فرهنگ، بستر اصلی پیشرفت پایدار است و هر اندازه در این حوزه سرمایه‌گذاری کنیم، آثار مثبت آن را در بخش‌های مختلف جامعه مشاهده خواهیم کرد.