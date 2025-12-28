  1. سیاست
  2. مجلس
۷ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۰۶

حاجی‌بابایی: کل بودجه فرهنگی کشور بسیار ناچیز است؛ فرافکنی نکنیم

نایب رئیس مجلس گفت: از آنجایی که کل بودجه فرهنگی کشور بسیار ناچیز است، کاملا فرافکنی است که بگوییم باید بودجه فرهنگی کشور کاهش یابد.

حمیدرضا حاجی‌بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سهم فرهنگ از کل بودجه کشور، اظهار کرد: اگر کل بودجه فرهنگی کشور محاسبه و جمع زده شود، یک نقطه از بودجه هم نمی‌شود و بسیار ناچیز است.

وی ادامه داد: بر این اساس، کاملاً فرافکنی است که بگوییم باید بودجه فرهنگی کشور کاهش پیدا کند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: البته در هر بخشی از مجموعه‌ها و نهادهای کشور که کارآمدی وجود ندارد، بودجه آن بخش باید مورد بررسی قرار گیرد و در صورت لزوم کاهش یابد یا حذف شود و این موضوع باید درباره همه حوزه‌ها لحاظ شود.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اینکه کل حوزه فرهنگ را زیر سوال ببریم و خواستار کاهش بودجه آن باشیم، فرافکنی سیاسی است. ما باید از این مسیر دوری کنیم، زیرا مسائل فرهنگی بسیار مهم است و نباید نادیده گرفته شود.

کد خبر 6703673
زهرا علیدادی

