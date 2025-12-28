حمیدرضا حاجی‌بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سهم فرهنگ از کل بودجه کشور، اظهار کرد: اگر کل بودجه فرهنگی کشور محاسبه و جمع زده شود، یک نقطه از بودجه هم نمی‌شود و بسیار ناچیز است.

وی ادامه داد: بر این اساس، کاملاً فرافکنی است که بگوییم باید بودجه فرهنگی کشور کاهش پیدا کند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: البته در هر بخشی از مجموعه‌ها و نهادهای کشور که کارآمدی وجود ندارد، بودجه آن بخش باید مورد بررسی قرار گیرد و در صورت لزوم کاهش یابد یا حذف شود و این موضوع باید درباره همه حوزه‌ها لحاظ شود.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اینکه کل حوزه فرهنگ را زیر سوال ببریم و خواستار کاهش بودجه آن باشیم، فرافکنی سیاسی است. ما باید از این مسیر دوری کنیم، زیرا مسائل فرهنگی بسیار مهم است و نباید نادیده گرفته شود.