۵ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۰۴

بررسی کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق؛ احتمال تغییر در پیشنهادات دولت

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵، گفت: ممکن است در فرآیند بررسی و تصویب لایحه بودجه، تغییراتی در آن ایجاد شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی یوسفی با اشاره به تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به مجلس از سوی رئیس‌جمهور، گفت: بر اساس ماده ۱۸۲ آئین‌نامه داخلی مجلس، لایحه بودجه باید توسط دولت تهیه و پس از بررسی به تصویب مجلس برسد.

وی با بیان اینکه امروز سومین جلسه کمیسیون تلفیق برگزار شد، گفت: منابع درآمدی دولت در سال آینده شامل بودجه عمومی به میزان ۵ هزار و ۲۲۰ هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت‌های دولتی به میزان ۸ هزار و ۸۹۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به حضور رئیس مجلس، اعضای کمیسیون تلفیق، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس در جلسه کمیسیون تلفیق، گفت: در این جلسه، نمای کلی بودجه مورد بررسی قرار گرفت که از جمله آن، درآمدهای دولت یعنی درآمدهای نفتی و مالیاتی و افزایش حقوق کارکنان بود. در لایحه پیشنهادی دولت، افزایش ۲۰ درصدی حقوق پیش‌بینی شده و سقف معافیت مالیاتی نیز تا ۴۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه تأکید کرد: این موارد به عنوان پیشنهاد اولیه دولت است که باید در کمیسیون تلفیق، کمیته‌ها و کمیسیون‌های تخصصی مجلس بررسی شود، لذا ممکن است در این فرآیند برخی پیشنهادات دولت تغییر کند.

