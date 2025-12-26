بررسی کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق؛ احتمال تغییر در پیشنهادات دولت

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی یوسفی با اشاره به تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به مجلس از سوی رئیس‌جمهور، گفت: بر اساس ماده ۱۸۲ آئین‌نامه داخلی مجلس، لایحه بودجه باید توسط دولت تهیه و پس از بررسی به تصویب مجلس برسد.

وی با بیان اینکه امروز سومین جلسه کمیسیون تلفیق برگزار شد، گفت: منابع درآمدی دولت در سال آینده شامل بودجه عمومی به میزان ۵ هزار و ۲۲۰ هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت‌های دولتی به میزان ۸ هزار و ۸۹۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به حضور رئیس مجلس، اعضای کمیسیون تلفیق، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس در جلسه کمیسیون تلفیق، گفت: در این جلسه، نمای کلی بودجه مورد بررسی قرار گرفت که از جمله آن، درآمدهای دولت یعنی درآمدهای نفتی و مالیاتی و افزایش حقوق کارکنان بود. در لایحه پیشنهادی دولت، افزایش ۲۰ درصدی حقوق پیش‌بینی شده و سقف معافیت مالیاتی نیز تا ۴۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه تأکید کرد: این موارد به عنوان پیشنهاد اولیه دولت است که باید در کمیسیون تلفیق، کمیته‌ها و کمیسیون‌های تخصصی مجلس بررسی شود، لذا ممکن است در این فرآیند برخی پیشنهادات دولت تغییر کند.