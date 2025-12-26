  1. استانها
  2. تهران
۵ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۱۹

رامین: مجلس با کاهش بودجه نهادهای فرهنگی همراه نخواهد بود

رامین: مجلس با کاهش بودجه نهادهای فرهنگی همراه نخواهد بود

دماوند- نماینده مردم فیروزکوه و دماوند در مجلس شورای اسلامی گفت: کاهش بودجه نهادهای فرهنگی مشکلات اقتصادی را حل نمی‌کند و مجلس با کاهش بودجه نهادهای فرهنگی همراه نخواهد بود.

شاهرخ رامین، در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اهمیت نهادهای فرهنگی، توضیح داد: بودجه فرهنگی بخش کوچکی از بودجه کلان ملی است و کاهش بودجه آن‌ها اثر قابل توجهی بر اقتصاد کشور ندارد.

وی افزود: بازدیدهای من از نهادهایی مانند جامعه المصطفی نشان می‌دهد این مجموعه‌ها با قناعت و صرفه‌جویی اداره می‌شوند و نقش مهمی در انتقال پیام فرهنگی کشور دارند، انتظار داریم این نهادها صدای مردم را به جهان برسانند.

نماینده مردم فیروزکوه و دماوند در مجلس ادامه داد: اولویت اصلی مردم موضوع معیشت و مشکلات اقتصادی است، اما راه حل کوتاه‌مدت کاهش بودجه فرهنگی نیست، برای حل مشکلات، باید فرهنگ کار، صرفه‌جویی و خلاقیت در جامعه تقویت شود.

رامین تاکید کرد: مجلس با کاهش بودجه نهادهای فرهنگی همراه نخواهد بود و معتقدیم تقویت حوزه فرهنگی، به‌صورت اساسی و پایدار، می‌تواند در میان‌مدت و درازمدت به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند.

وی در پایان گفت: فرهنگ مصرفی و انرژی ما نیازمند اصلاح است، اگر می‌خواهیم مشکلات اقتصادی حل شود، باید منابع بیشتری برای نهادهای فرهنگی اختصاص دهیم تا تغییر واقعی در رفتار اقتصادی مردم حاصل شود.

کد خبر 6702693

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها