رامین: مجلس با کاهش بودجه نهادهای فرهنگی همراه نخواهد بود

شاهرخ رامین، در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اهمیت نهادهای فرهنگی، توضیح داد: بودجه فرهنگی بخش کوچکی از بودجه کلان ملی است و کاهش بودجه آنها اثر قابل توجهی بر اقتصاد کشور ندارد.
وی افزود: بازدیدهای من از نهادهایی مانند جامعه المصطفی نشان میدهد این مجموعهها با قناعت و صرفهجویی اداره میشوند و نقش مهمی در انتقال پیام فرهنگی کشور دارند، انتظار داریم این نهادها صدای مردم را به جهان برسانند.
نماینده مردم فیروزکوه و دماوند در مجلس ادامه داد: اولویت اصلی مردم موضوع معیشت و مشکلات اقتصادی است، اما راه حل کوتاهمدت کاهش بودجه فرهنگی نیست، برای حل مشکلات، باید فرهنگ کار، صرفهجویی و خلاقیت در جامعه تقویت شود.
رامین تاکید کرد: مجلس با کاهش بودجه نهادهای فرهنگی همراه نخواهد بود و معتقدیم تقویت حوزه فرهنگی، بهصورت اساسی و پایدار، میتواند در میانمدت و درازمدت به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند.
وی در پایان گفت: فرهنگ مصرفی و انرژی ما نیازمند اصلاح است، اگر میخواهیم مشکلات اقتصادی حل شود، باید منابع بیشتری برای نهادهای فرهنگی اختصاص دهیم تا تغییر واقعی در رفتار اقتصادی مردم حاصل شود.
